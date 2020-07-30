Отец погибшего разведчика ВСУ расплакался во время гимна. Трогательное видео

В сети появилось проникновенное видео, на котором отец погибшего разведчика ВСУ Ярослава Журавля плачет под гимн Украины, обнимая портрет сына.

Кадры обнародовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Меньше чем за сутки их посмотрели 16 000 пользователей, а также оставили под ними около 1 000 комментариев и 2,1 распространений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Горе, которое невозможно пережить. Видео, которое разрывает сердце на куски. На этих кадрах отец погибшего Героя, разведчика Ярослава Журавля, сквозь слезы поет гимн Украины. За эти слова, за сине-желтый флаг, за независимость страны его сын положил жизнь", – пишут волонтеры.

Ярослав Журавель – один из тех, кто находился в группе эвакуации, которая должна была забрать тело погибшего в районе поселка Зайцево командира взвода 35-й ОБМП Дмитрия Красногрудя. Однако они не дошли 15 метров – террористы цинично открыли огонь с трех сторон по группе в белых шлемах и бронежилетах.

Тогда военный медик Николай Илин погиб на месте, а Ярослав Журавель получил ранения. Он оказывал помощь себе и ждал. Три дня террористы не давали возможности провести операцию по поиску украинского воина. К сожалению, Ярослав не выжил. Только 21 июля террористы передали на подконтрольную территорию Украины тело разведчика.

"Ярослав Журавель защищал Украину с оружием в руках с весны 2015 года. Сначала воевал в составе 20-го отдельного мотопехотного батальона, затем в 93-й ОМБр, а затем перешел в 35 отдельную бригаду морской пехоты. Воин прошел немало горячих точек на Донбассе. Ярославу было 40 лет. Дома его ждали жена и двое дочерей. Вечная память погибшему Герою! Мы не простим!" – отметили авторы сообщения о Герое.

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