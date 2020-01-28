Отец-садист поджег родную дочь: как 16-летняя украинка борется за жизнь

Целый год может длиться реабилитация 16-летней жительницы Черновцов Ани Крицкой. Родной отец на Рождество плеснул на Аню бензин, а также сжег крохотный дом, в котором ютилась многодетная семья.

Сейчас родным девочки негде жить. Самую маленькую сестричку вынуждены отправить в приют, а старший брат Ани с мамой ютятся в больнице. Подробнее об этой трагической истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Поджег дочь и уничтожил дом

Аня мужественно каждый день терпит очень болезненные перевязки. Врач ожогового отделения Черновицкой больницы скорой помощи очень медленно снимает повязки на щеках, подбородке, шее и руках девочки.

Аня Крицкая

Ей уже не делают обезбаливающие, чтобы не перегружать детский организм. Иногда Аня пищит, кричит, но все-таки терпит. Вспоминать, как все произошло, и почему родной отец с ней так поступил, она не хочет. Любое упоминание о нем вызывает у нее слезы.

Было Рождество. Мама Наталья ушла на работу, она работает уборщицей в кинотеатре. А отец пьянствовал с соседом. В последние годы, говорят в семье, он часто пил, поэтому нигде постоянно и не работал.

Семья несколько лет ютилась в однокомнатном дачном домике на окраине Черновцов, который купила всего за 6 тысяч гривен, никакого другого жилья у них не было. Когда мама вернулась домой, пьяный отец спал. Проснувшись, устроил скандал и бросился с кулаками на Наталью.

Теперь мама Наталья постоянно находится в больнице с дочерью НТН

16-летняя дочь вступилась за маму, тут же подоспел и старший брат. Видя это, отец вышел во двор, а вернулся уже с канистрой бензина. Он облил жидкостью стены и плеснул девочке в лицо. От горящей печи все вокруг быстро вспыхнуло. А девочка моментально загорелась.

Пока старший брат спасал сестру, сбивал на ней огонь, бросил ее на снег, отец спокойно наблюдал. Брат два километра нес Анну до скорой, которая не смогла проехать к дачному домику из-за гололеда.

Жители Черновцов готовили еду для девочки

Сейчас отец находится в СИЗО. В полиции на него открыли дело об умышленном покушении на убийство всей семьи.

Отец сжег дом и оставил многодетную семью без жилья НТН

"Им всем негде жить. Мама и старший брат пока в больнице, ухаживают за Аней и там же ночуют, младшую дочь отдали в приют. Мы надеемся, что сможем им как-то помочь и найти жилье, потому что семья даже не может готовить еду, им просто негде. Когда Ане требовалась протертая еда, то жители Черновцов помогали и готовили еду у себя дома, потом приносили в больницу. Также восстанавливаем документы семьи, потому что сгорело все", – рассказывает OBOZREVATEL Катерина Пономарева из БФ "Волонтерский рух Буковины".

Врачи говорят, что у девочки ожоги 2 и 3 степени. С ожогами 2 степени справиться еще можно, постепенно поврежденная кожа отходит, под ней появляется новая. А вот на таких болезненных местах как щеки, подбородок и шея, а также на руке у девочки глубокие раны, для лечения которых все-таки потребуется пластика. Ане предстоит реабилитация не менее года.

Сказала, что может скакать

Волонтеры собирают деньги, Ане требуются лекарства, мази и перевязочные материалы каждый день. "Сейчас подобрали ей антибиотик, который она может принимать внутрь. До этого ей делали капельницы и уколы, но у нее появилась аллергия. И два дня, пока искали нужные лекарства, у нее держалась высокая температура. Но Аня настоящий боец. Не смотря на боли, она мне сказала, что уже может скакать на скакалке. Я ей пообещала, что принесу ее и будет заниматься спортом", – рассказывает волонтер.

Аня до трагедии ТСН

Сейчас Аню поддерживают одноклассники и учителя, которые навещают ее в больнице. Конечно, девочка отстала в учебе, но надеется, что догонит ребят и сможет перейти в 10-й класс летом. Потому что ей лучше находиться среди своих друзей, а новый коллектив может стать для нее стрессом.

Пока Ане нужна помощь, ведь у нее огнем повреждены руки. Но волонтеры собрались и купили ей телефон, она уже общается с друзьями, потому что это очень важно для ее восстановления. А жители города собирают деньги на ее реабилитацию.

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