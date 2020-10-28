Отец Муждабаева умер от коронавируса

В городе Тамбов (Россия) в ночь на 28 октября от коронавируса умер отец известного украинского журналиста Айдера Муждабаева.

На личной странице в Facebook Муждабаев отметил, что покойному было 72 года. Смерть наступила в больнице.

"Ночью ушел из жизни мой отец Иззет Муждабаев. После того, как ровно пять лет назад умерла моя мама, он жил в Тамбове, городе, где я родился и вырос, фактически с ее могилой, жил воспоминаниями о ней. Однажды, после смерти мамы, он приезжал в Киев, больше мы никогда не виделись", – написал журналист.

Муждабаев отметил, что редко говорил с отцом, поскольку у того были проблемы со слухом. Однако они постоянно держали связь по переписке в сети.

Айдер Муждабаев с отцом. Facebook Айдера Муждабаева

"Папа перестал дышать в больнице, куда не мог зайти к нему никто, и это ощущение бессилия и одиночества отца перед смертью – самое страшное для меня, оно никогда меня не оставит. Друзья, люди, берегите своих близких, коронавирус – коварнейшая болезнь. Несмотря на возраст (72 года, папа родился в 1948 году в депортации на Урале), физически он был сильным, и он был абсолютно здоров, не имел вредных привычек, занимался спортом, разве что он плохо слышал – и все. Тем не менее, эта болезнь убила его", – рассказал журналист.

По его словам, врачи в больнице, где лежал Муждабаев-старший, боролись за него до конца, но ничего не смогли поделать с последствиями COVID-19.

"Его сердце остановилось, он ушел от нас, но я буду всегда любить и помнить его. Постараюсь быть достойным его жизни, любви к маме и Крыму. Как-нибудь я расскажу про папу подробно, многое во мне – от него. А пока помолчу, подумаю и повспоминаю. Последнее мое сообщение с воспоминаниями об одном эпизоде из моего детства он так и не прочел. Он был в искусственной коме на ИВЛ. Я до конца надеялся на силу его организма и на нереальное чудо. Его не произошло", – подытожил Муждабаев.

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