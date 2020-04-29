Отец Гандзюк обратился к Зеленскому из-за решения Венедиктовой
Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктор обвинил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову в "разрушении дела" об убийстве его дочери и призвал президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.
Мужчина убежден, что, завершив следствие по делу, прокуратура смогла обмануть не только его, но и даже главу государства. Свою позицию он опубликовал на странице в Facebook.
По словам Виктора Гандзюка, большой ошибкой было увольнение заместителя генпрокурора Виктора Трепака, который вел дело об убийстве Екатерины. Ведь именно при его работе на этой должности правоохранители задержали в Болгарии организатора нападения, представителя банды "москалей" Алексея Левина, а второй организатор, Игорь Павловский, оказался в СИЗО.
"И все это решила сокрушить Венедиктова. Она громила безжалостно, прикрываясь обещаниями сделать все запланированное Виктором Трепаком, но без него... Она и ее новая команда сделали ничего. И прокуроры этого даже не скрывают. Левин не дал показания. Павловский не дал показания. А прокуроры сработали по схеме "убийцы молчат, значит, мы не будем работать", – написал Гандзюк.
Отец погибшей активистки возмутился тем, что прокуратура завершила расследование за 3 месяца до окончания срока.
"Мангер и его адвокаты срочно потребовали... нет, не так... ПОТРЕБОВАЛИ передать дело в суд без показаний Левина и Павловского. Требовать, требовать, требовать... Именно это требование Магнера выполнила новая генпрокурор. Венедиктова выполнила ее в день его рождения. Цинизм этого поступка – бешеный!" – добавил мужчина.
Он отметил, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель на днях якобы впервые услышала о том, что прокуроры передали дело в суд, не доведя его до конца. С этого Виктор Гандзюк сделал вывод, что прокуратура обманула даже президента Зеленского.
"Владимир Александрович, я не знаю, покажут ли вам мои слова, но надеюсь, что вам как отцу и президенту все еще не безразлично, что думают люди, которым нечего скрывать и которые два года были последовательно откровенные и с властью, и с обществом. Дело убийства Кати, ее успешное и всестороннее расследование может защитить сотни и тысячи людей, может стать предохранителем, символом. Но при таком идиотском и легкомысленном отношении Офиса генерального прокурора этого результата не будет. Просто не будет... Не прячьтесь от правды, она все равно догонит , – обратился отец убитой активистки к президенту.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано в соответствии с ч.4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала его на законченное умышленное убийство. Организатора преступления Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.
16 марта 2020 года Левин был экстрадирован в Украину болгарскими правоохранителями.
Что касается Мангера, то ему 11 февраля 2019 года объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
15 февраля 2019 года был внесен залог и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.