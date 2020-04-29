Главная Новости
29 апреля • обновлено в 08:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Отец Гандзюк обратился к Зеленскому из-за решения Венедиктовой

4.8т
Читать материал на украинском

Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктор обвинил главного генпрокурора Украины Ирину Венедиктову в "разрушении дела" об убийстве его дочери и призвал президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

Мужчина убежден, что, завершив следствие по делу, прокуратура смогла обмануть не только его, но и даже главу государства. Свою позицию он опубликовал на странице в Facebook.

По словам Виктора Гандзюка, большой ошибкой было увольнение заместителя генпрокурора Виктора Трепака, который вел дело об убийстве Екатерины. Ведь именно при его работе на этой должности правоохранители задержали в Болгарии организатора нападения, представителя банды "москалей" Алексея Левина, а второй организатор, Игорь Павловский, оказался в СИЗО.

Виктор Гандзюк обратился к Зеленскому из-за решения Венедиктовой в деле об убийстве его дочери

Виктор Гандзюк обратился к Зеленскому из-за решения Венедиктовой в деле об убийстве его дочери

"И все это решила сокрушить Венедиктова. Она громила безжалостно, прикрываясь обещаниями сделать все запланированное Виктором Трепаком, но без него... Она и ее новая команда сделали ничего. И прокуроры этого даже не скрывают. Левин не дал показания. Павловский не дал показания. А прокуроры сработали по схеме "убийцы молчат, значит, мы не будем работать", – написал Гандзюк.

Отец погибшей активистки возмутился тем, что прокуратура завершила расследование за 3 месяца до окончания срока.

"Мангер и его адвокаты срочно потребовали... нет, не так... ПОТРЕБОВАЛИ передать дело в суд без показаний Левина и Павловского. Требовать, требовать, требовать... Именно это требование Магнера выполнила новая генпрокурор. Венедиктова выполнила ее в день его рождения. Цинизм этого поступка – бешеный!" – добавил мужчина.

Виктор Гандзюк

Виктор Гандзюк

Facebook/Виктор Гандзюк

Он отметил, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель на днях якобы впервые услышала о том, что прокуроры передали дело в суд, не доведя его до конца. С этого Виктор Гандзюк сделал вывод, что прокуратура обманула даже президента Зеленского.

"Владимир Александрович, я не знаю, покажут ли вам мои слова, но надеюсь, что вам как отцу и президенту все еще не безразлично, что думают люди, которым нечего скрывать и которые два года были последовательно откровенные и с властью, и с обществом. Дело убийства Кати, ее успешное и всестороннее расследование может защитить сотни и тысячи людей, может стать предохранителем, символом. Но при таком идиотском и легкомысленном отношении Офиса Генерального прокурора этого результата не будет. Просто не будет... Не прячьтесь от правды, она все равно догонит , – обратился отец убитой активистки к президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Марина Лисничук
Персоны
Владимир Зеленский Ирина Венедиктова Владислав Мангер Екатерина Гандзюк
Место
Украина
Теги
умерла Катя Гандзюк Офис генерального прокурора Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
36
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Нашему слуге народа глубоко наплевать на народ.Бачили очi кого вибирали? Плачте , хоч повилазьте!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 212 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги