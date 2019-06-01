Отец четверых детей прочитал Facebook cвоей жены и узнал шокирующую тайну

Американец Сет Мегов после 10 лет счастливого брака узнал об изменах своей жены, случайно прочитав ее переписку с другими мужчинами в социальных сетях.

Об этом сообщает The Sun.

По словам 33-летнего мужчины, супруги поженились когда им было по 19 лет. В течение последних десяти лет он пребывал вне себя от счастья, воспитывая с любимой женщиной четырех детей.

Однако несколько лет назад он стал замечать странные изменения в поведении своей супруги, которая стала задерживаться допоздна, и, очевидно, что-то от него скрывала. Позже женщина перестала приходить домой по ночам, тем временем обманывая мужа и заверяя его в своей супружеской верности.

Впрочем, тайное стало явью после того как однажды ночью Крисси оставила на столе свой телефон с включенным приложением Facebook, и Сет прочитал множество сообщений, свидетельствующих о ее многочисленных изменах. В ярости мужчина начал общаться с ее партнерами, после чего узнал, что у нее давно уже кто-то есть на стороне.

Раздосадованный изменой любимой женщины Сет рассказал, как он ухаживал за детьми, помогал жене с математикой и работал, чтобы оплатить ей учебу.

"Моя самооценка и уверенность в себе достигли дна. Я был полностью разрушен", - говорит разочарованный мужчина.

В итоге Сет дал развод изменнице и остался один воспитывать четверых детей.

Ранее психолог рассказала, как пережить измену любимого человека и стоит ли в таком случае пытаться сохранить семью.

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