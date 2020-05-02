Украинские курорты тайно принимают туристов на карантине. Последствия могут быть катастрофическими – эксклюзив

В Украине начались майские праздники – на длинные выходные многие люди любят выезжать за город, а то и к морю. В период карантина это не только опасно для здоровья, но и незаконно. Да и различные отели и турбазы должны быть закрыты, согласно решению Кабмина. Однако некоторые зоны отдыха решили "забить" на букву закона и подзаработать денег – для приманки клиентов даже используют скидки.

Какие отели нарушают запрет и когда можно ожидать вспышки COVID-19 из-за рванувших к морю туристов – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Номера со скидкой и "карантинные" дома

Согласно карантинным мерам, отели и базы отдыха должны быть закрыты. Однако далеко не все владельцы придерживаются закона, они продолжают принимать гостей. Естественно, это влечет за собой огромные риски – к ним может приехать человек с COVID-19, заразить персонал, других отдыхающих, те вернуться домой и передадут болезнь еще кому-то. Из одного-единственного отеля эпидемия может распространиться на огромное количество людей.

Более того, желая заполучить клиентов, сейчас в некоторых местах отдыха предлагают скидки. Например, в отельно-ресторанном комплексе BiruzaClub, что под Киевом, спокойно можно забронировать номер на "майские" и даже получить бонус в виде 30% скидки. В отеле есть SPA, бассейн, детская площадка и открытая терраса.

В отеле BiruzaClub заманивают скидками Скриншот

Аналогичная ситуация в популярных курортных точках Украины. Например, в отеле Grazia, что в Затоке, тоже можно снять номер – администратор даже пообещала скидку "от себя" в размере 5%. Поселиться можно и в одесском Boomerang Boutique Hotel.

На том же Booking возможностей для брони – тьма. Правда, не все указанные там отели работают в условиях карантина, но в некоторых прямо сейчас можно увидеть предупреждения о последних свободных комнатах.

Еще одним способом подзаработать на туристах стала сдача домов и квартир возле моря по "карантинным" ценам. На OLX владельцы именно так и привлекают постояльцев. Правда, система во многих такая, что съему подлежит сразу весь дом, а не отдельная комната.

Люди сдают дома у моря на время карантина OLX

На весь период карантина цена аренды немногим выше, чем за один месяц в обычный период OLX

"Туризму пользы никакой"

В то же время некоторые курорты решили не только не зарабатывать во время майских праздников, но и усилить карантинные меры на этот период. Например, жители Кирилловки, что на Азовском море, сами просили власти ограничить въезд в поселок – боялись, что занесут заразу.

В итоге так и поступили – 30 апреля на въезде в населенный пункт установили блокпост и пускать на территорию поселка будут только местных жителей. Такая же ситуация и в соседнем Лиманском. Заместитель сельского главы Игорь Коробка рассказал OBOZREVATEL, что за порядком следят патрули Национальной гвардии.

"Наши местные, если захотят провести время в кругу семьи и друзей, то проведут его по своему месту жительства. Сейчас выставлен блокпост, патрули Нацгвардии ходят по населенному пункту, по косам – проверяют", – рассказал он.

В Кирилловку во время майских праздников не будут впускать туристов

Также Коробка заявил, что в их регионе до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 и подобные меры помогут сохранить эту статистику.

В Николаевской области приняли подобное решение. С 30 апреля по 3 мая курортные Коблево, Рыбаковка, Морское и побережье Тилигульского лимана недоступны для туристов. На въездах тоже стоят полицейские посты, а за порядком на территории следят патрули. Руководительница Николаевского регионального представительства НТОУ Татьяна Чичкалюк рассказала OBOZREVATEL, что местные предприниматели были за такое решение по двум причинам – обеспечение безопасности и минимизация проблем.

По её словам, на Пасху в эти регионы съехалось множество людей, которые оставили после себя мусор и так далее. В то же время, они не принесли прибыли местным предпринимателям, так как всё было закрыто.

"В Одессе никуда не пускали, они решили приехать в Коблево. Они приехали со своей едой, напитками, оставляли мусор, но кто его убирать будет, раз ничего не работает? Точно так же получилось и на устричной ферме. Потом с фотографиями этими все написали, мол, какое Коблево плохое. Что получил от этого туризм? Ничего, кроме негатива. Работать мы хотим, но такие ситуации – это "шаг вперед и два шага назад", – рассказала она.

Отдыхающие в Коблево накануне Пасхи koblevo.org.ua

Вспышка уже через неделю

Майские праздники, вероятно, станут таким же испытанием на прочность, как Пасха или Вербное воскресенье. Множество людей могут пренебречь карантинными мерами и поставить под угрозу остальное население страны. Инфекционист Дмитрий Дударь в комментарии OBOZREVATEL даже назвал даты, когда может случится вспышка, если украинцы массово рванут к морю.

"Если поедут люди, то у нас через 5-7 дней будет много больных", – заявил он.

Естественно, такой сценарий потянет за собой и продление карантина, так как для смягчения мер требуется уменьшение процента новых случаев, а не то, что может произойти после "майских".