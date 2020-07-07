Украинцев в Европе пока не ждут из-за COVID-19: как не испортить отпуск и что нужно знать каждому

История с застрявшими в Афинах украинцами лишний раз доказала, что нас пока не ждут в странах ЕС из-за ситуации с коронавирусом. Люди, которые уже купили путешествие в Грецию срочно переносят отпуск, либо меняют планы и летят в Турцию.

Когда можно будет без проблем отдохнуть в странах Европы, эксперты теряются в догадках. Самые пессимистичные прогнозы – не раньше сентября.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Вместо Греции предлагают Турцию

После того, как 17 украинцев с детьми застряли в изоляторе аэропорта Афин, в украинских туристических агентствах наблюдается небольшой переполох. "Мы, конечно, за последнее время уже привыкли к форс-мажорам, поэтому неожиданное решение не пускать украинцев не очень напугало. У меня, например, есть пара клиентов, которые Грецию на июль купили еще в январе. Одни решили отпуск не откладывать, а лететь в Турцию. Вторая семья хочет в Грецию и будет ждать до конца лета. Конечно, все расстроены", – рассказала OBOZREVATEL одна из менеджеров известного туроператора.

OBOZREVATEL прозвонил несколько агентств и попросил продать тур в Грецию. "Ну вы же знаете ситуацию с Грецией, сейчас мы не продаем. Спокойно можно полететь только в Турцию. Никаких тестов, никакой самоизоляции", – ответили в турфирме на Бессарабке в Киеве.

"Если хотите отдохнуть сейчас, то только Турция и Албания. Там ничего от вас не требуется. Черногория и Хорватия требуют результаты теста на ПЦР. Причем их нужно сдать не раньше, чем за 72 часа до прилета. Плюс по Черногории требуется обязательная обсервация после возвращения. Или можно сдать тест и результат отослать в специальное приложение. Но скажу вам по секрету, моя мама в июне летала на отдых. После возвращения две недели провела на самоизоляции. Ей только один раз позвонили и все. Так что как повезет. После Египта тоже требуется самоизоляция, цены очень хорошие. Если у вас есть возможность после отпуска две недели работать удаленно, то можно рассматривать", – уточнила менеджер турагентства на бульваре Шевченко в столице.

Украинцам можно без проблем отдохнуть в Албании Хороший отдых

Нас пустят не раньше осени?

Представители турбизнеса пока не могут дать точного ответа, когда же наконец для украинцев откроют возможность ездить на отдых в Европу.

"Точную дату никто не назовет. Разрешат только тогда, когда мы будем соответствовать норме заболевших на тысячу человек. Возможно это будет в июле или августе. Пока остается гадать", – считает директор туристической компании "Поехали с нами" Олег Кулик.

Глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха тоже затрудняется с точным ответом. "Чартеры в Грецию перенесли на 15 июля. Тогда в ЕС утвердят список тех, кого пустят. Если нас не будет в их числе, то новое рассмотрение состоится уже 1 августа. Но с такими тенденциями, как мы соблюдаем условия адаптивного карантина, мы в новый список можем снова не попасть", – говорит он.

Греция пока не ждет украинских туристов Hotels24

Неофициально представители туристического рынка отмечают, что в лучшем случае двери в Европу для нас откроют в сентябре. "Это по самым оптимистическим прогнозам, если наша статистика по коронавирусу пойдет на спад. А так можно сказать, что туристический сезон мы … проспали", – говорит один из руководителей туркомпании.

Пока можно лишь утешаться оптимистичными прогнозами рабочей группы Национальной академии Украины по математическому моделированию проблем, связанных с COVID-19. Ученые говорят, что к концу этой недели распространение коронавируса замедлится. Среднее количество будет составлять 876 человек (на прошлой неделе – 1143).

Перед поездкой смотрите карту

Чем может обернуться путешествие в страны Европы, где въезд для украинцев еще закрыт, можно убедиться на примере ситуации в Афинах. Мало того, что люди оказались в некомфортных условиях в аэропорту (они жалуются на отсутствие еды, воды, матрасов и грязь в помещении, где им приходится находиться), им грозит депортация и запрет на въезд в Грецию на несколько лет.

Украинцы оказались в отделении полиции в аэропорту Афин Европейская правда

В МИД обещают этого не допустить и советуют внимательно проверять информацию о правилах приема страны, куда вы собрались. Для этого на сайте министерства создана интерактивная карта.

Также в ведомстве отмечают, что в любом случае в условиях сложной ситуации с коронавирусом, не нужно без необходимости выезжать за границу.

Турция принимает украинских туристов без тестов и обсервации. makintour.com

Кроме этого, турэксперт Валерия Овсяник советует проверить сайт Минздрава Украины на предмет списка красных и зеленых стран. От этого будет зависеть – придется ли вам проходить самоизоляцию и сдавать тесты после возвращения или можно будет спокойно выйти на работу и приступить к своим делам.

"Но все равно 100% гарантии вам никто не даст. Потому что решение впускать вас или нет принимает визовый офицер на месте. Всегда так было и ничего не изменилось", – подчеркивает она.

Отсутствие туалетов и шмон на границе

Отдыхающие уже делятся своими впечатлениями. Так, Виктория Аронова на своей странице в Facebook рассказала, как она добиралась до Хорватии через Венгрию, в которой для украинцев разрешен лишь транзитный переезд.

"Мы давно, в прошлом году купили тур в Хорватию. Пришлось подождать всего неделю от первоначальной даты, как нас стали пускать. Правда, Венгрия такого решения не приняла. И поэтому вместо того, чтобы после 3-4 часов Будапешта спокойно заночевать близ озера Балатон, мы целый день чухали транзитом. Венгерская граница – это отдельная история. Нас всех с чемоданами вывели из автобуса и заставили показать все, что там было, мерзко при этом хихикая. На закуску не пустили ни в один туалет на границе и дальше сделать остановку можно было далеко не всегда. Мы, например, остановились через час-полтора. Потом они не хотели выпускать в Хорватию", – написала Виктория.