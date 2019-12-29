"Отдали убийц": Сенцов раскритиковал обмен пленными с "Л/ДНР"

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов прокомментировал обмен пленными с "Л/ДНР".

На своей странице в Facebook он написал, что РФ получает наемников, террористов и беркутовцев, лишая Украину справедливости.

"Сегодня, если ничего не сорвется, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой. Но только часть. Не все ребята будут освобождены даже из ОРДЛО – кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев", – написал Сенцов.

Сенцов отреагировал на обмен пленными

По его словам, украинское правительство будет вынуждено и дальше торговать интересами страны с врагом, но самое главное, что этот шаг оставляет украинцев без главного – без справедливости. Сенцов напомнил, что за эту справедливость украинцы стояли на Майдане и продолжают бороться против оккупантов.

"Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не была закончено хотя бы приговором. Почти через шесть лет мы возвращаемся в ту точку, с которой все началось. То, за что боролись украинцы, идет прахом", – резюмировал Сенцов.

Все подробности о том, как проходил обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

Ночью из СИЗО вывезли пятерых экс-беркутовцев: двоих отправили на обмен в Луганск, еще троих – в Донецк.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!