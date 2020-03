Известное американское СМИ отдало Крым России: разгорелся скандал

Посольство Украины в США призвало американский портал Vox исправить опубликованную им некорректную карту распространения коронавируса по всему миру На ней аннексированный Крым отмечен как часть России.

"Журналистика требует аккуратности. Карта Vox с отчетом о коронавирусе нуждается в исправлении – Крым это Украина. Крым временно находится под российской оккупацией, но он всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту!", – сказано в сообщении посольства в Twitter.

Journalism requires accuracy. Map in @voxdotcom report re #coronavirus needs correction – #CrimeaIsUkraine.#Crimea is temporary under Russian occupation, but it is & will always be an integral part of Ukraine.

Please, correct the map!#COVID19 pic.twitter.com/Oan7oko3rk