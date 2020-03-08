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8 марта • обновлено в 10:06
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Известное американское СМИ отдало Крым России: разгорелся скандал

1.1т
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Посольство Украины в США призвало американский портал Vox исправить опубликованную им некорректную карту распространения коронавируса по всему миру На ней аннексированный Крым отмечен как часть России.

"Журналистика требует аккуратности. Карта Vox с отчетом о коронавирусе нуждается в исправлении – Крым это Украина. Крым временно находится под российской оккупацией, но он всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту!", – сказано в сообщении посольства в Twitter.

Vox – американский новостной и общественный сайт, принадлежащий Vox Media. Сайт был основан в апреле 2014 года Эзрой Кляйн, Мэттом Иглесиасом и Мелиссой Белл.

Это отнюдь не первый раз, когда американские СМИ публикуют карту Украины без Крыма. В ноябре 2019 года такую ошибку допустило известное издание The New York Times. Но после вмешательства украинского посольства Крым "вернули".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году The New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым отмечен тем же цветом, что и территория РФ, а также подписан как "спорная территория". Позже в газете пояснили свою позицию. Сам автор материала Иван Нечепуренко заявил, что не имеет отношения к опубликованной в газете карте.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
США
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Golan Sim
Golan Sim
И опять новая "зрада" прилетела к нашим майд,аунам )) вятрович в знак протеста укусил себя за жо,пу.. ))
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Serov Oleg
Serov Oleg
работы у свидомых посольств невпроворот...это надо же отслеживать все сми мира на предмет Российского Крыма...VOX,пошлите их накуй,и все
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Крым временно и ошибочно являлся частью украины. Теперь же ошибка устранена. Крым - это Россия!
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