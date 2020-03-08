Известное американское СМИ отдало Крым России: разгорелся скандал

Посольство Украины в США призвало американский портал Vox исправить опубликованную им некорректную карту распространения коронавируса по всему миру На ней аннексированный Крым отмечен как часть России.

"Журналистика требует аккуратности. Карта Vox с отчетом о коронавирусе нуждается в исправлении – Крым это Украина. Крым временно находится под российской оккупацией, но он всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту!", – сказано в сообщении посольства в Twitter.

Journalism requires accuracy. Map in @voxdotcom report re #coronavirus needs correction – #CrimeaIsUkraine.#Crimea is temporary under Russian occupation, but it is & will always be an integral part of Ukraine.

Please, correct the map!#COVID19 pic.twitter.com/Oan7oko3rk — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 7, 2020

Vox – американский новостной и общественный сайт, принадлежащий Vox Media. Сайт был основан в апреле 2014 года Эзрой Кляйн, Мэттом Иглесиасом и Мелиссой Белл.

Это отнюдь не первый раз, когда американские СМИ публикуют карту Украины без Крыма. В ноябре 2019 года такую ошибку допустило известное издание The New York Times. Но после вмешательства украинского посольства Крым "вернули".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году The New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым отмечен тем же цветом, что и территория РФ, а также подписан как "спорная территория". Позже в газете пояснили свою позицию. Сам автор материала Иван Нечепуренко заявил, что не имеет отношения к опубликованной в газете карте.

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