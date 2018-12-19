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''Отдали души самозванцам!'' Кирилл набросился на Украину из-за единой церкви

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что украинские политики предлагают верующим "отдать свои души самозванцам".

Так он прокомментировал создание Поместной церкви Украины, отметив, что раскольническое сообщество ведет к духовной погибели, передают "РИА Новости".

"Сегодня мы особенно переживаем за все то, что происходит в Украине. Вот явный, наглядный пример того, как ложь сбивает людей с пути... Вот так происходит с народом, переживающим сейчас очень нелегкие жизненные обстоятельства — когда ложно указывается тот путь, который отрывает людей от истинной церкви, который предлагает свою душу отдать самозванцам и раскольническое сообщество воспринимать как благодатную церковь - вот этот путь в духовное никуда, этот путь к погибели", — сказал патриарх.

По его словам, именно "церковь должна громко об этом сказать". "А когда на этот путь толкают людей политики, когда поступками, либо угрозами заставляют идти по этому пути, то сколько же нужно духовной силы людям, чтобы удержаться от того, чтобы не стать жертвой этой лжи", - добавил предстоятель.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

"Радио Свобода"

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"Мы сегодня особенно молимся о наших братьях и сестрах, об Украинской православной церкви, о тех, кто стал исповедниками веры Христовой еще при жизни. Мы молимся о том, чтобы никакая сила лжи не погубила духовную жизнь близкого нам братского народа, и чтобы сила церкви, несущей свое свидетельство в этих трудных обстоятельствах, не умалялась даже в условиях возрастающего греха", - добавил патриарх.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. После этого президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Новости об историческом решении Украины крайне разозлили РПЦ. Там заявили, что результаты объединительного Собора якобы приведут к увеличению количества "раскольнических ветвей", а также назвали украинцев "несчастными".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
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Скала Богдан
Скала Богдан
Нагла і цинічна скотина.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Наверное Гундяев больше всего был озабочен "высокодуховностью" российского народа когда в 90-х безпошлинно торговал спиртным и табаком , нужно было бы спросить об этом в российских женщин .
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S S
S S
Иди поп,освяти новую ракету сверхзвуковую с ядерным зарадом и не п#зди,самозванец сектант
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