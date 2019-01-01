''Отдайте Крым и извинитесь'': украинская ведущая дала совет россиянам на Новый год

Украинская телеведущая, журналистка и актриса Янина Соколова записала новогоднее обращение к россиянам.

В ролике, обнародованном на Facebook-странице программы "Вечер с Яниной Соколовой" ведущая примеряла образ Иосифа Сталина. Она надела униформу с красной звездой [геральдический знак, который был символом Красной армии, присутствовал на флаге и гербе СССР], а также наклеила пышные усы.

Янина Соколова Скрин видео

"Не надо рыдать от счастья — Сталин не воскрес. Я — дух Нового года и принял понятную для вас форму, чтобы вы внимательно меня послушали и задумались", — пояснила в начале видео она.

"Хочу сразу расставить все точки над "і" — когда я умирал, я шепнул Хрущеву на ухо: "Никитос, слухай меня сюда. Отдай Крым Украине. Это логично, он же к Украине прикреплен! Туда удобно провести коммуникации… Но смотри, Никитка, чтобы Крым потом не отобрали - перепиши его на жену", — продолжила журналистка.

Соколова пожелала россиянам, чтобы у них никогда не было войны, чтобы их любили и уважали. "Но это дорога с двухсторонним движением: нужно самим не хотеть войны и самим любить и уважать других", — подчеркнула она в обращении.

"И маленький вам совет. Никогда не связывайтесь с украинцами, выведите войска из Донбасса, отдайте Крым, а потом извинитесь. Они отдельный народ со своими приколами, героями, церковью и языком. И вы отдельный народ. Когда вы это поймете, вот и тогда станете нормально жить", — подытожила Соколова.

Как писал OBOZREVATEL, Янина Соколова ранее рассказала анекдот о том, как Владимир Путин покупал презервативы в Киеве.