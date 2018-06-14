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"Отдайте Брайтон Бич Путину": в сети бурно отреагировали на заявление Трампа о "русском" Крыме

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Скандальное заявление американского президента Дональда Трампа о том, что аннексированный Крым является "российским, потому что там говорят по-русски", вызвало волну возмущения и насмешек в социальных сетях.

Так, пользователи обратили внимание, что в США в основном говорят по-английски, соответственно ,по логике Трампа, их можно считать частью Великобритании.

Отметим, что многие высказывают мысль, что это фейковая информация, либо же президент Трамп в очередной раз неудачно выразил мысль.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп так же заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Однако позже объяснил свои слова и заявил, что если бы у него была бы возможность поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G7, он непременно попросил бы его уйти из Украины и Сирии.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Дональд Трамп
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Трамп что-то знает, но ото всех скрывает. Может быть он может видеть будущее?
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