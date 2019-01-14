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''Дальний Восток продают Китаю'': Путина поймали на крупной ''сделке''

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Российский президент Владимир Путин продает Дальний Восток по частям Китаю.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил российский оппозиционер Павел Шехтман, отметив, что Кремлю было бы выгоднее выстраивать взаимоотношения с Японией по части инвестирования в Дальний Восток и развития региона, но Кремль не готов отдавать Курильские острова Токио.

"Сейчас политика, при которой ставится жесткая преграда Китаю, и замещается Японией под сдачу Южных Курил – это единственный выход, но это не при существующем правительстве уж точно", – считает россиянин.

Новости
Россия теряет контроль над Дальним Востоком

По его мнению, Путин по частям продает Дальневосточный регион, и его судьба ему неинтересна.

"Я не думаю, что Путин мыслит в этих категориях, и я не думаю, что он действительно думает о спасении Дальнего Востока от китайцев, он настолько далеко стратегически не мыслит. Он просто продает Дальний Восток Китаю", – отметил Шехтман.

Дальневосточный федеральный округ РФ

Дальневосточный федеральный округ РФ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Москва и Токио 14 января начали переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Павел Шехтман
Место
Россия
Тег
Новости России
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Пугають китайской экспанцией уже лет 5 хохлы...В США 20 млн китайцев..И ни куя..Думаю китайцы в будущем заселят опустевшие земли Хохляндии..А пока Pоссия является самым кpупным деpжателем ЗВP в китайских юаней и ей пpинадлежит 25% китайской валюты в миpе.Так и скупим Китай.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Он просто продает Дальний Восток Китаю", – отметил Шехтман" и много уже продал??
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CARGO 100
CARGO 100
Павел Шехтман хорошо бы смотрелся рядом с Парубий ...
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