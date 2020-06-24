Отчет о ДТП в "ДНР" слили в сеть: перевозка наркотиков, угоны, сотни погибших и пострадавших

В оккупированной части Донецкой области в течение 2020 года зафиксировали 1 271 дорожно-транспортных происшествий, что на 9,92% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 166).

Об этом говорится в отчете, который на своей странице в Facebook обнародовал офицер ВСУ Сергей Нещадим. Согласно ему, в результате аварий погибло 40 человек, еще 459 получили травмы (чтобы посмотреть документы, доскролльте новость до конца).

В документе отмечается, что количество летальных исходов выросло на 33,3%, а травмированных – на 10,6% (по сравнению с 2019 годом).

Отчет о ДТП в "ДНР" за 2020 год Facebook Сергея Нещадима

При этом уменьшилось количество ДТП с участием "военных" (21 случай в 2020 году против 32 в 2019-м), однако увеличилось количество аварий с участием сотрудников так называемого "ОВД" (48 в 2020 году против 37 в 2019-м).

Отчет о ДТП в "ДНР" за 2020 год Facebook Сергея Нещадима

Также проведено 2 441 задержание. Из них – 12 случаев перевозки наркотиков, перевозка оружия и боеприпасов – 2 случая, использование поддельных документов – 116 случая, использование транспортных средств с перебитыми номерами узлов и агрегатов – 22 случая, использование транспортного средства, номера узлов и агрегатов которых не совпадают с записями в регистрационных документах – 2 случая, перевозка грузов без соответствующих документов – 14 случаев.

Отчет о ДТП в "ДНР" за 2020 год Facebook Сергея Нещадима

Также задержаны 269 водителей, которые скрылись с места ДТП; обнаружено 26 транспортных средств, которые числились в угоне; 12 лиц, которые находились в розыске; зафиксировано 1 775 фактов нарушения комендантского часа.

Отчет о ДТП в "ДНР" за 2020 год Facebook Сергея Нещадима

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