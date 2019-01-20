''Отбирают последнее!'' Украинский ведущий высмеял ажиотаж вокруг новых правил секса

Популярный украинский ведущий Майкл Щур высмеял волну ажиотажа, которую вызвало в Украине вступления в силу т.н. "закона о сексе", по которому половой акт без согласия партнера приравниваться к изнасилованию.

Так, комментируя в своей программе, размещенной на канале в Youtube, массовое распространение сетью фейкового документа "Акт согласия на половые отношения", который пары якобы должны подписать перед сексом, Щур заметил: "Все, кому уровень IQ позволяет подписывать такие документы, не должны заниматься сексом вообще" – "В законе ничего не сказано о расписке: все это - бред".

Шуточная расписка на секс, распространяемая в Facebook

"Фактически, не изменилось ничего: секс без согласия партнера – это и есть изнасилование. Суть закона же заключается в том, чтобы бороться с сексуальным насилием. Ранее изнасилованием считался секс после того, как партнер сказал "нет", теперь же – если не сказал "да", - отметил Щур.

При этом он пояснил: первоочередной целью закона является борьба со стереотипами, вроде: "женское "нет" на самом деле означает "да", а также, что секс является супружеским долгом, фактически легализуют сексуальное насилие в глазах общества – "Секс – это не супружеский долг. Супружеский долг – это построение взаемодоверительных отношений".

Кроме того, в программе отмечается, что украинцы враждебно относятся к закону, не вникая в его суть: по их мнению, норма призвана увеличить количество уголовных дел за изнасилование, тогда как она не твердо стоит на позиции презумпции невиновности – "Потерпевшее лицо должно доказать факт изнасилования: предоставить доказательства отсутствия согласия – через экспертизы, опрос свидетелей и другой стандартно-процессуальный набор".

Как писал OBOZREVATEL, в Украине 11 января 2019 вступили в силу изменения в Уголовный кодекс относительно изнасилования и сексуального насилия.

Главная их суть - любой человек после полового акта может заявить в полицию, который не давал на это согласия.

Адвокат Ярослав Куц отмечает, что новые нормы содержат ряд недостатков и требуют принятия дополнительных законодательных актов.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила действие новых поправок по интима на примере чая.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!