Отберут Лавру: в УПЦ МП испугались погромов националистов

В УПЦ МП заявили, что активисты украинских националистических организаций намерены захватывать храмы Украинской православной церкви Московского Патриархата, прежде всего Киево-Печерскую Лавру.

В официальном заявлении патриархия обращает внимание, что в партии "Братство" обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху относительно автокефалии украинской церкви назвали "сигналом украинским патриотам", что "нужно захватывать храмы Московского патриархата".

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Представители церкви отмечают, что "анархисты сравнили себя с Христом" и намерены изгонять из храмов "фарисеев и барыг".

"Своей ближайшей целью националисты назвали "освобождения" Киево-Печерской Лавры.Другие ультраправые из признанной террористической в мире организации С14 анонсировали проведение "тематических акций" под Десятинным монастырем Рождества Пресвятой Богородицы", - отмечают в церкви.

Напомним, Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви 17 апреля. По его словам, епископы УПЦ КП подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею.

Как сообщал "Обозреватель", 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса.