От жары до похолоданий: появился прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Погода в Украине с 20 по 24 июля будет колебаться – от жары до небольшого похолодания.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.

Так, в понедельник и вторник, 20-21 июля, почти по всей стране, кроме центральных областей, пойдут кратковременные дожди. Температура воздуха на юге ночью достигнет 15-20 градусов, днем +27+32. На остальной территории ночью 12-17 градусов, днем от 24 до 29 тепла, на западе +20+25.

В Киеве возможны дожди с грозами, днем от 24 до 29 градусов, ночью +12+17.

Прогноз погоды на 20 июля Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 21 июля Укргидрометцентр

В среду, 22 июля, в западных и северных областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается от 12 до 18 градусов, на юге до +21, в западных и северных областях 8-14 тепла. На остальной территории +21+27, на юге, а также в большинстве центральных и восточных областях от 26 до 32 тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 12-17 тепла, днем от 21 до 26 градусов.

Прогноз погоды на 22 июля Укргидрометцентр

В четверг и пятницу, 23-24 июля, преимущественно без осадков. Ночью 8-15 тепла, днем 19-25 градусов. В юго-восточной части 12-17, днем 24-29 градусов.

В Киеве ночью 12-14 тепла, днем 21-23.

Прогноз погоды на 24 июля Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 23 июля Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стали наблюдаться резкие перепады температуры воздуха – на 10-11 градусов в пределах одного-двух дней. Синоптик прогнозирует, что этот процесс растянется не только на лето, но и практически на весь 2020-й год.