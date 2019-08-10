От жары до грозы: синоптики уточнили переменчивый прогноз по Украине

В Украине в субботу, 10 августа, погода будет весьма переменчивой. В частности, в отдельных регионах синоптики прогнозируют дожди и грозы со шквалами.

На остальной территории будет сухо, сообщает Укргидрометцентр. Похолоднее будет на севере, востоке, в центральных областях и части западного региона (+23 +27 градусов).

Жару ожидают при этом на Закарпатье (до +31 градуса), в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой областях и на юге – от +27 до +30.

Дожди в Украине Иллюстрация

В Киеве 10 августа – без осадков. Ночью от +14 до +16, днем +24 +26 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народных синоптиков, в августе и сентябре 2019 года в Одесской области на юге Украины ожидается "бархатный сезон" – погода будет благоприятствовать отдыху на море.

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