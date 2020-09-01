От Зеленского потребовали создать Антирейдерский межведомственный совет

В Украине могут создать Антирейдерский координационный межведомственный совет при президенте Украины.

С такой инициативой украинские бизнесмены выступили во время круглого стола на тему "Бизнес под прицелом: почему украинскому бизнесу все чаще угрожает опасность?", который состоялся 9 июля, передает "Стоп коррупции". По результатам мероприятия было направлено открытое письмо к ОП с соответствующей инициативой.

Предпринимателей заверили, что обращение направлено в Офис Генерального прокурора и Кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть в пределах компетенции, принять меры в соответствии с действующим законодательством и проинформировать о результатах.

"Учитывая множество примеров захватов бизнеса в Украине, возникла инициатива создания Антирейдерского координационного межведомственного совета при президенте Украины. Эта инициатива объединит представителей всех силовых структур, бизнес-ассоциаций, общественных организаций, чтобы действовать эффективно и жестко при любом посягательстве на частную собственность и корпоративные права. При таком подходе рейдерство в стране станет скорее исключением, чем правилом", – пишет издание.

Как отмечают журналисты, это же вопрос поставил президент Владимир Зеленский 28 августа во время рабочего визита в Черкасскую область, где встретился с представителями бизнеса. Во время встречи обсудили рычаги эффективного развития предпринимательства и сельского хозяйства в регионе, проекты по переработке отходов, ирригационных систем. И в частности, определили факторы, которые негативно влияют на бизнес-климат и инвестирования в Украину.

Речь шла о резонансных случаях: рейдерские захваты, заказные уголовные дела и решения судов на примере ПИИ "Екония" Ирины Варагаш и группы компаний "Петрус" Людмилы Русалиной.

Напомним, Николай Петренко, с которым долгие годы вела бизнес меценатка Людмила Русалина, признался в своей причастности к заказным производствам против женщины, а также использовании "ручных" следователей. По словам потерпевшей, главная цель ее бизнес-партнера, который превратился в настоящего рейдера – любыми методами отобрать их совместный бизнес.

"Месяц назад после моей пресс конференции мой партнер Николай Петренко в присутствии моего адвоката Елены Фроловой поздно вечером сообщил, что за заказными делами стоит он. Что у него есть ручной карманный следователь, который полностью выполняет его распоряжения. В присутствии моего адвоката с требованием подписать он передал документы, которыми меня полностью устраняют с моего бизнеса. и сказал: если я их подпишу, то его следователь закроет уголовные дела и все будет хорошо", – рассказала тогда бизнесвумен.

Что касается Варагаш, то ее история произошла два года назад

В июле 2018 году компания "Екония" подверглась атаке со стороны рейдеров, тогда было зарегистрировано "клон" предприятия. Дело получило широкую огласку в СМИ, а все бизнес-сообщество Украины и общественность вступились за хозяйку компании Ирину Варагаш и "Еконию". Также, что самое главное, был установлен факт противоправных действий регистраторов и возвращено права на имущество. 9 июля 2020 в 06:00 утра группа Главного следственного управления МВД Украины силой ворвалась в киевский офис компании "Екония" и разбил входную дверь для проведения обысков, постановления о которых вручила только после вторжения.