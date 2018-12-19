Предал Украину и оскорбил онкобольных. Разочарования года по версии OBOZREVATEL

В 2018 году произошло много событий, который разочаровали украинцев. Долгожданный "воздушный экспресс" в аэропорт "Борисполь", который стал ломаться среди заснеженных полей. Циничные высказывания чиновников. Былые кумиры, которые предали Украину... Читайте топ-разочарований года по версии OBOZREVATEL.

"Они все равно умрут"

Заместитель и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун Александр Линчевский подвергся шквалу критики за его циничное высказывание о людях больных раком. Чиновник сказал, что "они все равно умрут". Таким образом он оправдывал низкую эффективность лечения тяжело больных людей за границей. Именно за этот участок работы в МОЗ отвечает Линчевский.

Его заявление возмутило украинцев. Однако Линчевский не ушел в отставку, Кабинет министров также оставил чиновника в должности.

Александр Линчевский РБК-Украина

Экспресс в "Борисполь" не оправдал ожиданий

За неделю со дня запуска долгожданного экспресса из Киева в "Борисполь" поезд успел три раза сломаться. Он останавливался среди поля в снегах, и пассажиры вынуждены были вместе с багажом несколько километров бежать до аэропорта. Другие теряли деньги, опоздав на свои рейсы. В "Укрзалізниці" обещали все компенсировать.

А отвечающий за пассажирские перевозки в ведомстве Александр Красноштан в оправдание даже вспомнил, как в свое время ломались корейские скоростные "Интерсити". Правда, корейские поезда были новыми, а вот рельсоавтобусы польского производства, которые использовали железнодорожники для "Воздушного экспресса", оказались, мягко говоря, 10-летним старьем.

Facebook Алексей Давиденко

Отпуск в аэропорту

Этим летом многие туристы разочаровались в полетах вместе с такими компаниями, как "Bravo" и "Yan Air". Тысячи отдыхающих были вынуждены ночевать в аэропортах сутки и более, ожидая своего вылета на отдых или назад. Люди перекрывали выходы на посадку, скандалили. Причина в том, что у этих двух компаний слишком маленький авиапарк, самолеты ломаются и взять запасные машины неоткуда. А компании ради заработков запланировали себе огромное количество перелетов.

Пассажиры не могли вылететь на отдых ТСН

Сделал татуировку Путина

Известный украинский танцовщик балета Сергей Полунин недавно получил российское гражданство. Фото с двумя паспортами – российским и украинским, он выложил у себя в Instagram. Также признался в любви к Владимиру Путину и сообщил, что с детства видел в президенте России свет. У себя на груди Полунин сделал татуировку главы Кремля, чем и похвастался в соцсети.

Полунин сделал тату Путина

Приходько-политик

Волонтер и украинская певица Анастасия Приходько неожиданно для всех решила идти в парламент вместе с партией "Батьківщина". Правда, перед этим артистка сообщила, что оставляет сцену. Якобы из-за того, что она неформат и ей хочется уделить больше времени себе... Многие поверили, но не тут-то было.

Впоследствии новоиспеченный политик спровоцировала несколько скандалов, которые взбудоражили соцсети. Например, она с помпой покинула прямой эфир "5 канала", не выдержав неудобных вопросов. Журналистка часто ловила Анастасию на манипуляционных заявлениях и заученных фразах. В разговор женщин вмешался один из сопровождающих бывшей исполнительницы. Человек за кадром устроил перепалку с ведущей, а политик встала и ушла, отказавшись продолжать интервью.