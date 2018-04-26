От язычников до буддистов: стало известно, сколько верующих среди украинцев

Большинство украинцев, опрошенных Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, считают себя верующими.

Так, согласно результатам соответствующего опроса, таковыми себя назвали 71,7% респондентов.

В то же время 11,5% опрошенных считают себя теми, кто колеблется между верой и неверием, 4,7% – неверующими, 3% – убежденными атеистами, 5,3% –"все равно", 3,7% – затруднились ответить.

Наибольшее количество тех, кто считает себя верующими, оказалось на западе Украины – 90,7%, в центре – 70%, на востоке – 63,3%, а на юге – 58,5%. Среди женщин считают себя верующими 78,9%, а мужчин – 62,9%.

Кроме того, 67,3% опрошенных относят себя к православию, 9,4% – к греко-католицизму, 7,7% – считают себя просто христианами, 2,2% – протестантами, 0,8% – римо-католиками, 0,4% – относят себя к иудаизму, а по 0,1% – к индуизму, буддизму и язычничеству.

11% респондентов заявили, что не относят себя ни к одной религии, а 0,9% не смогли ответить на данный вопрос.

Опрос проводился с 23 по 28 марта. Были опрошены 2 016 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Россией Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинцы определились с лидером президентского рейтинга.