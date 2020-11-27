На Ривненщине в ДТП с фурой разбилась семья священника: подробности трагедии

Жуткая авария произошла на Ривненщине 26 ноября. ВАЗ выезжал на перекресток и столкнулся с фурой. В результате страшного удара из легкового автомобиля вылетели пассажиры. За рулем была жена местного батюшки. Она везла троих детей в областной центр, чтобы отпраздновать день рождения одного из сыновей, который и погиб.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла на перекресте с трассой Ривне – Городище – Староконстантинов. Автомобиль ВАЗ выезжал со стороны города Березино, когда по трассе мчал огромный грузовик. Удар был такой силы, что ВАЗ смяло, а люди повылетали из машины на дорогу.

За рулем легковушки находилась 30-летняя Мария Ясковец, учительница младших классов местной школы и жена священника. Также на месте аварии погиб их средний 7-летний сын Герман. За жизнь двух выживших сыновей Марка и Севастьяна борются врачи. Самое тяжелое состояние пока у младшего – Марка. Мальчику провели операцию, он находится в Березовской центральной больнице.

Как рассказывают знакомые семьи, в тот день, 26 ноября у среднего сына был день рождения.

"Еще утром Мария была в школе. Потом они решили поехать с детьми в Ривне в развлекательный центр, отметить день рождения сына. Она очень торопилась, хотели засветло успеть вернуться назад. Там в Ривном их ждал и отец, батюшка Григорий. Но так и не дождался", – рассказывает OBOZREVATEL знакомая семьи.

Погибшая учительница Мария Ясковец родом из села Орловка. Тут живут ее родители. Мама тоже работает преподавателем в школе, отец трудится завхозом в том же учебном заведении.

"Это очень порядочная и приличная семья. Всю жизнь они ходили в церковь, и детей своих так приучали. Мария к тому же пела в церковном хоре. В семье еще был младший сын, но лет десять назад они его похоронили, он сильно болел. Поэтому на дочку свою, Марию надышаться не могли, очень ее берегли", – говорит OBOZREVATEL еще одна знакомая.

Сама Мария почти сразу после школы вышла замуж за молодого священника. Они собирались построить дом недалеко от села Новый Моквин, где батюшка служит в церкви. А пока семья снимала там жилье.

Теперь жизнь оборвалась. Родители Марии очень тяжело переживают это горе. Буквально за два дня до трагедии у отца женщины был день рождения, женщина выкладывала фото всей семьи в соцсеть.

На сайте Орловской школы, где работала Мария, еще выложены аудиоуроки, где она преподает ученикам.

Сейчас односельчане и те, кто знал семью, собирают деньги для помощи в похоронах и лечении выживших детей.