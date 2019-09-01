От прививки до жилета: что ждет школьников в новом учебном году

В большинстве украинских школ в воскресенье, 1 сентября, проводят торжественные линейки. А к учебе дети приступят уже в понедельник, 2 сентября.

В этом году школьников ожидает сразу несколько нововведений. Во-первых, школьная форма отменена, поэтому требовать ее в принципе никто не имеет права. В чем ходить в школу решают сами родители. В школах учителя перестанут озвучивать оценки, а со стен должны убрать доски почета отличников. Уроки смогут вести не только учителя, но другие специалисты. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Когда начнется учебный год

В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Поскольку все школы у нас теперь автономные, то они вправе сами принимать решения, когда проводить линейки и начинать учебный процесс. Во многих школах страны решили 1 сентября провести просто торжественные линейки, а саму учебу начать уже 2 сентября.

Школьная линейка Капитал

"Мы переживали, что наша первоклашка пойдет в школу 2 сентября, а ей на линейке стишок надо читать именно про 1 сентября. Она все задавала нам вопросы, как это так, ведь уже будет 2-е число. Ну, вроде теперь решили, что в воскресенье будет линейка, дети познакомятся с классом, учительницей, и учиться уже начнут 2-го числа", - говорит Андриана Дронова из Харьковской области.

Но родители старшеклассников не очень довольны, ведь некоторые из отпуска только вернутся 1 сентября, в воскресенье. "Мы заранее по календарю смотрели, и отпуск запланировали на самый конец августа. Билеты специально взяли на 1 сентября, чтобы продлить отдых. А тут – линейка. Конечно, не пойдем", - возмущается мама 7-классника на одном из форумов.

Школьные линейки пройдут 1 сентября

Но в основном родители к школе готовы. Тем более в воскресенье большинство не работает, и с удовольствием проводят детей в школу, пообщаются с учителями.

Формы вроде нет, но она есть

В новом учебном году полностью отменена школьная форма. Такое решение принял президент Владимир Зеленский. Правда, многие родители говорят, что в их школах форма отменена уже давно, вместо нее в учебное заведение нужно ходить в деловой или офисной одежде.

"Хотя школьную форму и отменили, но у нас администрация требует деловой стиль. То есть каждый устанавливает свой дресс-код. У нас, например, просят приходить в юбках и блузках девочек, мальчикам – костюмы или брюки с рубашкой, гольфом. Фактически это и есть та же форма", - считает Аня Глухенька из Харькова. Ее дочка пойдет в 7 класс.

Формы нет, но она есть Женский журнал

"Мы в школу ходим в сером классическом костюме. Хотя форму отменили, но мы приучаем сына к хорошему внешнему виду. Да и в школе как гопники никто не ходит. Ходят в черных джинсах, регланах, поло, тенниски, рубашки", - говорит мама третьеклассника киевской школы Алевтина Симоненко.

"В лицеях и гимназиях свой дресс-код. Мой сын учится в гимназии на Печерске в столице. В прошлом году ходил в черных джинсах и худи. В этом году, поскольку выпускной класс, попросили купить костюм", - рассказывает мама Валентина.

"Школьная форма, это как благотворительные фонды в школах или родительские комитеты. Их вроде нет, но они есть. Поэтому нам каждый год рассказывают про деловой стиль, который как две капли воды похож на школьную форму. Посмотрите в магазинах или на сайтах одежды – везде есть школьная форма, и родители ее покупают. Потому что сами уже привыкли, по-другому себе школу не представляют. В этом году моя дочь в школу пойдет действительно без формы. Будет жарко – джинсы и футболка, станет холоднее - будет носить платье или снова джинсы и свитер. Посмотрим, что нам скажут", - считает мама Виктория Черненко из Днепропетровской области.

Что думают родители о форме Кидстаф

Что думают родители о форме Кидстаф

Какие еще новинки ждут школьников

Также в этом году школьники должны получить электронные ученические билеты. Это позволит родителям с помощью специального приложения отслеживать передвижение ребенка по городу.

Ученики 1-4 классов должны будут носить светоотражающие жилеты, это необходимо для безопасности при переходе дороги в темное время суток.

Светоотражающие жилеты ТСН

Также с нового учебного года в учебных заведениях введут сетевую форму обучения. Вести уроки смогут не только учителя. Это могу делать и представители различных кружков или специальных организаций.

Теперь учителя не должны при всех озвучивать оценки ученика, а в школах отменят доски почета отличников. В министерстве образования посчитали, что так смогут решить проблему с травлей учеников. Ведь все дети талантливы по-своему.

С 1 сентября не примут в школу детей без прививок. Это уже вызвало бурные обсуждения среди родителей. Не смотря на вспышку заболеваемостью корью, среди родителей есть категорические противники вакцинации. Они уже выходили на акцию протеста. Без скандалов в начале года может и не обойтись.

Без прививок в школу не возьмут Банки сегодня

Родители тратят от 1500 гривен до 2 тысячи долларов

Родители уже подсчитывают, сколько им пришлось выложить в этом году на то, чтобы собрать ребенка в школу.

Цены разнятся в зависимости от возможностей и места жительства. Например, одна мама из Киева сообщила, что все необходимое для 12-летней дочери приобрела на 2 тысячи долларов. Чем вызвала даже скандал в семье.

"А что такое, я покупала хорошие брендовые вещи. Рюкзак, пару платьев, три костюма, брюки, по нескольку регланов, блузки, туфли, канцелярию, тетради и новенький телефон. Я тоже работаю и имею право", - удивляется мама.

Канцелярия для школьника mama.ua

Другие родители рассказывают, что сбор в школу обошелся в 1,5-3 тысячи гривен. "Я стараюсь все покупать заранее, чуть ли не в июне, когда цены еще не такие высокие. Все тетради, канцтовары, рюкзаки, рубашки, спортивную форму, кроссовки и туфли. Если получится, то и костюмы, и джинсы с гольфами, тоже в июле. В этом году на каждого из своих двух пацанов я потратила по 2,5-3 тысячи грн", - говорит Светлана Криворучко из Одессы.

Родители из сел и райцентров считают и эти деньги слишком большими. На подготовку к 1 сентября у них уходит до 1,5 тыс гривен. "Самый дорогой это костюм, но часто дети вырастают, и костюм достается младшим. Также как и юбки, платья для девочек. Если приходится покупать новый, то только на базаре. В этом году уложилась в 500 грн на костюм и 300 грн на туфли для мальчика. Купила новую вышиванку, потому что из старой он вырос, и две рубашки. Еще тетрадки, ручки, карандаши, альбом, пенал, линейки, краски, а рюкзак остался с прошлого года", - рассказала жительница Львовской области Мария.

Собрать ребенка в школу стоит от 1,5 тысяч гривен kolobok.ua

Также многие родители делятся адресами интернет магазинов, где можно купить одежду для школы. Одни считают, что дешевле и качественней одежда у польских производителей, другие говорят об украинских.

В среднем же, обувь для мальчика стоит 550 грн, и 600-650 грн для девочки. Кроссовки 300 грн, спортивная форма 300 грн. Юбку для девочки можно купить за 200 грн, , пиджаки что для мальчиков что для девочек – от 300 грн. Хорошие школьные рюкзаки стартуют от 600 грн. Набор канцелярии обойдется от 300 до 450 грн.

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