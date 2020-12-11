От осложнений COVID-19 умерла 28-летняя волонтер из Запорожья, помогавшая военным. Фото и видео

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась волонтер и художница из Запорожья Мария Прокофьева.

Смерть наступила в пятницу, 11 декабря, сообщила на своей странице в Facebook президент благотворительного фонда "Помощь онкобольным детям" Валентина Маркевич (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Facebook Валентины Маркевич.

"Сегодня умерла молодая девочка, от COVID-19", – написала она.

Последние несколько недель Прокофьева находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Мария Прокофьева. Фото с ее страницы в Facebook

В декабре девушку перевели в Институт сердца в Киеве. Коронавирус дал осложнения на основное заболевание – легочную гипертензию.

"Осложнения после перенесенного COVID-19 сказались на основном заболевании – легочной гипертензии. Маша – настоящий боец, она уже выиграла не один бой с этой болезнью", – сказано в последнем сообщении, которое было опубликовано на ее странице 6 декабря.

Отмечалось, что врачи делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние девушки.

Facebook Марии Прокофьевой.

На странице возраст Прокофьевой не уточняется, однако, как пишет запорожский сайт "Индустриалка", ей было 28 лет.

Знакомые девушки уточняют, что она с 2014 года не раз помогала украинским военным. В частности, принимала активное участие в закупке бронежилетов, проводила благотворительный аукцион-выставку "Искусство против войны", а также оказывала помощь родным погибших Героев.

Мария Прокофьева в реанимации. Фото с ее страницы в Facebook

Маркевич также напомнила одно из последних сообщений Прокофьевой о коронавирусе. 23 ноября девушка призывала людей быть более ответственными не только за себя, но и за своих родных.

"Ну что, седьмая неделя пошла! Если учесть, что про корону я узнала не сразу, то можно считать уже восемь неделей. А это 2 месяца жизни в условиях кошмара и ежедневных болей и мучений. Ну что, расскажите мне еще как COVID-19 лечится витаминами и водой, просто как грипп. Все мы разные, разные организмы. Так что, может стоит наконец стать ответственным не только за себя, но и за других людей!" – говорилось в ее посте.

Facebook Марии Прокофьевой.

В своем последнем видео, которое девушка записала и опубликовала, она благодарила людей за помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области 24 ноября от COVID-19 умер волонтер и бизнесмен Игорь Цепенюк.