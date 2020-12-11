От осложнений COVID-19 умерла 28-летняя волонтер из Запорожья, помогавшая военным. Фото и видео

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась волонтер и художница из Запорожья Мария Прокофьева.

Смерть наступила в пятницу, 11 декабря, сообщила на своей странице в Facebook президент благотворительного фонда "Помощь онкобольным детям" Валентина Маркевич (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня умерла молодая девочка, от COVID-19", – написала она.

Последние несколько недель Прокофьева находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

В декабре девушку перевели в Институт сердца в Киеве. Коронавирус дал осложнения на основное заболевание – легочную гипертензию.

"Осложнения после перенесенного COVID-19 сказались на основном заболевании – легочной гипертензии. Маша – настоящий боец, она уже выиграла не один бой с этой болезнью", – сказано в последнем сообщении, которое было опубликовано на ее странице 6 декабря.

Отмечалось, что врачи делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние девушки.

На странице возраст Прокофьевой не уточняется, однако, как пишет запорожский сайт "Индустриалка", ей было 28 лет.

Знакомые девушки уточняют, что она с 2014 года не раз помогала украинским военным. В частности, принимала активное участие в закупке бронежилетов, проводила благотворительный аукцион-выставку "Искусство против войны", а также оказывала помощь родным погибших Героев.

Маркевич также напомнила одно из последних сообщений Прокофьевой о коронавирусе. 23 ноября девушка призывала людей быть более ответственными не только за себя, но и за своих родных.

"Ну что, седьмая неделя пошла! Если учесть, что про корону я узнала не сразу, то можно считать уже восемь неделей. А это 2 месяца жизни в условиях кошмара и ежедневных болей и мучений. Ну что, расскажите мне еще как COVID-19 лечится витаминами и водой, просто как грипп. Все мы разные, разные организмы. Так что, может стоит наконец стать ответственным не только за себя, но и за других людей!" – говорилось в ее посте.

В своем последнем видео, которое девушка записала и опубликовала, она благодарила людей за помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области 24 ноября от COVID-19 умер волонтер и бизнесмен Игорь Цепенюк.