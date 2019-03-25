От мороза и снега до +12: синоптики дали неоднозначный прогноз по Украине

В понедельник, 25 марта, погоду в Украине будет определять не очень холодная и преимущественно влажная воздушная масса.

В Карпатском регионе, а днем и в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидается небольшой дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге до 6° тепла; днём 7-12°.

Погода в Украине

В Киеве — без существенных осадков; температура воздуха ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что настоящая весенняя, теплая и солнечная погода в Украине ожидается лишь ближе к середине апреля.

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