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5 января • обновлено в 09:53
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От мокрого снега до -10: синоптики дали неоднозначный прогноз по Украине

1.8т
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В Украине в воскресенье, 5 января, погоду будет определять теплый и влажный воздух атлантического происхождения, но в Карпатах при этом ударят морозы.

Как сообщает Укргидрометцентр, местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

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Местами снегопады: прогноз погоды в Украине на 5 января от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

В Киеве ожидаются небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0-2° тепла.

От мокрого снега до -10: синоптики дали неоднозначный прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, красивого и снежного Рождества в Украине в 2020 году не предвидится. По прогнозам синоптиков, погода 7 января будет преимущественно сухой и не слишком морозной.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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