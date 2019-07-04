"От меня почти все отказались": Филарет назвал Епифания Иудой

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что архиереи УПЦ КП перешли к ПЦУ из-за давления со стороны государственных органов и главы объединенной церкви Епифания.

"Давление было и о том, что оно было, я могу судить по результатам – почти все архиереи от меня отказались", – сказал он в интервью изданию "Страна".

Церковник подчеркнул, что если бы на парафии и епархии не давили, то они не переходили бы так массово в ПЦУ.

"Я вам пример приведу: захватили рейдерским способом Феодосиевский монастырь. Кто захватил? Епифаний. Захватили Успенскую церковь на Пироговщине в Киеве, хотят захватить Владимирский собор", – пояснил Филарет.

"Вызывает митрополит Епифаний священников. Как он с ними разговаривает – я не знаю, я не свидетель, но результат такой: не перейдешь в ПЦУ – назначим на твое место другого священника... Тем самым [Епифаний] выполняет желание Вселенского патриарха, чтобы не было Киевского патриархата, потому что один патриархат не может быть в подчинении другому патриархату, а митрополия может", – добавил он.

По словам патриарха, украинская церковь сейчас якобы "выполняет задание от Константинополя по уничтожению КП".

На вопрос журналиста о том, почему с Киевского патриархата ушли его ученики, то есть Епифаний и Евстратий Зоря, Филарет сказал:

"Ответ такой: почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос".

"Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом, после этого всего, пошёл и продал своего учителя за 30 серебряников", – добавил церковник.

Патриарх Филарет rbc.ua

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