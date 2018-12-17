''От Ла-Манша до Урала'': генерал предсказал триумф Украины над Россией

Бывший народный депутат, генерал-лейтенант Григорий Омельченко заявил, что в ближайшем будущем Украина превратится в мировой объединяющий центр православия.

Что касается России, которая всячески этому противится, то ее в любом случае ожидает крах, до которого она доведет себя сама. Такое мнение Омельченко озвучил в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

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"В ближайшее время, не спрашивайте, сколько лет — доживем, Украина предстанет как православный, духовный, интеллектуальный центр объединенной Европы. От Ла-Манша до Урала. Не удивляйтесь. На Майдане завтра революции не будет — завтра будут десятки тысяч украинцев, которые увидят рождение поместной независимой соборной православной украинской церкви, которая очень скоро станет центром православия мира. Это — миссия украинской нации", — выразил уверенность он.

Григорий Омельченко Скриншот видео

Россия же, по его мнению, не сможет спасти себя даже ликвидацией собственного президента Владимира Путина. Ведь главной проблемой для страны-агрессора, подчеркнул Омельченко, является ее собственная суть.

"Даже если его свои ликвидируют, Россия от этого своей сути не изменит. Она изменит свою суть, когда сама изнутри разрушится. И начнутся национально-освободительные движения", — предположил экс-парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Омельченко назвал РПЦ "пристанищем демонов" и "слугой Антихриста". Он отметил, что такое определение ей дал Константинополь еще 400 лет назад, однако с того времени ничего не изменилось.

Ранее Омельченко заявлял, что Путин успел нажить столько врагов, что его страшный конец является только вопросом времени.

Более того, он выразил готовность лично устранить президента РФ, подчеркнув, что такое право имеет любой гражданин Украины.