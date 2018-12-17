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''От Ла-Манша до Урала'': генерал предсказал триумф Украины над Россией

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Бывший народный депутат, генерал-лейтенант Григорий Омельченко заявил, что в ближайшем будущем Украина превратится в мировой объединяющий центр православия.

Что касается России, которая всячески этому противится, то ее в любом случае ожидает крах, до которого она доведет себя сама. Такое мнение Омельченко озвучил в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Украина

Украина

Comments.UA

"В ближайшее время, не спрашивайте, сколько лет — доживем, Украина предстанет как православный, духовный, интеллектуальный центр объединенной Европы. От Ла-Манша до Урала. Не удивляйтесь. На Майдане завтра революции не будет — завтра будут десятки тысяч украинцев, которые увидят рождение поместной независимой соборной православной украинской церкви, которая очень скоро станет центром православия мира. Это — миссия украинской нации", — выразил уверенность он.

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Григорий Омельченко

Григорий Омельченко

Скриншот видео

Россия же, по его мнению, не сможет спасти себя даже ликвидацией собственного президента Владимира Путина. Ведь главной проблемой для страны-агрессора, подчеркнул Омельченко, является ее собственная суть.

"Даже если его свои ликвидируют, Россия от этого своей сути не изменит. Она изменит свою суть, когда сама изнутри разрушится. И начнутся национально-освободительные движения", — предположил экс-парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Омельченко назвал РПЦ "пристанищем демонов" и "слугой Антихриста". Он отметил, что такое определение ей дал Константинополь еще 400 лет назад, однако с того времени ничего не изменилось.

Ранее Омельченко заявлял, что Путин успел нажить столько врагов, что его страшный конец является только вопросом времени.

Более того, он выразил готовность лично устранить президента РФ, подчеркнув, что такое право имеет любой гражданин Украины.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Томос
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Хотят БЗДО - русские войны ? Спросили мы у тишины. Ответила она нам без затей : Хотят... До первых пиздюлей !
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Постеснялись бы откровенных дебилов маразматичных на экран тащить,это дно днищевское.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Бабаев Бабай, Совет Старейшин Дагестана и Чечни на своем меджлисе решили проводить массовое спиливание зубов русским мужчинам и мальчикам 10-45 лет,так как они часто наносят раны во время миньетов кавказским джигитам.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
мазепинцы,хорош уже,устал ржать))))))))))) посмотрите видео,как этому ликвидатору по щам дают. У вас же цирк с конями )))))))))))))
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Smekalov Sergey, Хуесос кацапский, пшел горному ишаку очко подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочный российский ТЕРПИЛА !
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