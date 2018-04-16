"От квартиры к квартире": волонтер рассказал, как Украина будет зачищать Донбасс

Миротворцам придется пробивать коридор на Донбасс.

"Чтобы дать миротворцам возможность войти - с этими людьми придется воевать. Надо будет зачищать застройку. Жертвы будут исчисляться тысячами. Мы ведь не сможем работать по Донецку артиллерией или авиацией. Мы ничего не сможем. Донецк будет зачищаться от квартиры к квартире. Ножками. С легким пехотным вооружением", - заявил в интервью "Обозревателю" волонтер Роман Доник.

По его словам, этого не избежать, даже если бы всех до единого злодеев усадили в самолеты и отправили в Сирию - от квартиры до квартиры надо будет пройти.

"Не войскам, так Нацгвардии. Не Нацгвардии, так полиции. Но это надо будет сделать. Точно также в любом случае будут создаваться какие-то фильтрационные лагеря. Потому что наша задача стоит не в том, чтобы просто пройти эти территории", - подытожил волонтер.

Как сообщал "Обозреватель", президент Петр Порошенко сделал заявление о миротворцах ООН на Донбассе.