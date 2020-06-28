От Кучмы до Зеленского: как президенты Украины шесть раз меняли Конституцию

В воскресенье, 28 июня, исполнилось 24 года Конституции Украины. Она была принята во время президентства Леонида Кучмы в 1996 году и с тех пор переписывалась шесть раз.

Это были в основном политические акции, которые проводили для укрепления своей власти, ослабления оппонентов или просто ради пиара. Изменения ни разу не касались улучшения жизни людей, пишет "Страна".

Первая попытка изменить Конституцию была сделана Кучмой в 2000 году. Она была вызвана желанием контролировать парламент. Президент прилагал все усилия, чтобы Верховная Рада согласилась имплементировать результаты референдума. Но все они провалились после скандала с убийством Георгия Гонгадзе – в стране начались акции протеста "Украина без Кучмы".

Следующей, более удачной попыткой Кучмы стало изменение Конституции Украины в 2004 году. Не исключено, что это помогло избежать гражданской войны в стране, которая могла вспыхнуть в период президентских выборов и Оранжевой революции. Тогда Рада проголосовала за изменения, урезающие полномочия президента в деле формирования правительства.

Таким образом Украина превращалась в парламентско-президентскую республику. Реформа 2004 года, усилив Раду, усилила и премьера, заложив конфликт по линии Кабмина и Банковой. После победы Виктора Януковича на президентских выборах он отменил реформу через Конституционный суд.

Летом 2015 года президент Петр Порошенко внес законопроект, меняющий Конституцию в части децентрализации. При этом главным был вопрос Донбасса, решения которого требовала Европа после подписания вторых Минских соглашений. 31 августа закон приняли в первом чтении, под Радой прошли столкновения националистов и полиции, в результате взрыва гранаты погибли четыре нацгвардейца. Второе чтение было намечено на 2016 год, но не состоялось. Новый президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что вносить особый статус Донбасса в Конституцию не станет.

В феврале 2019 года Рада по представлению Порошенко отменила фактический внеблоковый статус Украины и записала в Конституцию стремление в НАТО, а также Евросоюз.

Осенью 2019 года Рада отменил депутатский иммунитет, записанный в конституции. Однако с момента фактической отмены иммунитета – 1 января 2020 года – ни один действующий депутат за решеткой не оказался. Таким образом, Конституцию Украины переписывали шесть раз.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Порошенко предложил Зеленскому новую дату Дня Конституции.