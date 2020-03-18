От коронавируса за границей выздоровели несколько украинцев, однако еще сотни граждан находятся на карантине и более 10 проходят лечение.

По данным на 23:00 17 марта, пятеро граждан Украины выздоровели: в Италии – 1 и в Японии - 4, сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

Также 12 украинцев проходят лечение за границей: в Германии – 5, в Италии – 2, в Польше -2, в Молдове – 1, в ОАЭ – 1, в Доминиканской Республике – 1.

На карантине находится 744 человека: в Египте – 712 (в двух гостиницах), в Бразилии – 16, в Германии – 7, в Доминиканской Республике – 3, в ОАЭ – 3, в Молдове – 3.

Летальный случай за границей остается пока единственным – это женщина, которая умерла в Италии 13 марта.

Всего в Украину вернулось уже 11 758 граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД обнародовал точки эвакуации украинцев из-за границы. В ведомстве заверили, что граждане гарантировано вернутся на родину бесплатно или по льготной цене.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram