Министр здравоохранения Украины Илья Емец сделал необдуманное заявление по поводу пенсионеров и коронавируса в стране.

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации он сказал, что все пенсионеры умрут от COVID-2019. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Илья Емец Минздрав

"Новый министр здравоохранения только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса “умрут все пенсионеры” … Это транслирует канал “Рада”, смотрят граждане. И главное — это не соответствует действительности… Задал вопрос министру. Дал возможность исправить ошибку. Ответ конечно таков, что непонятно — успокоил или нагнал еще панику", – написал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появилась первая жертва коронавируса. 71-летняя женщина умерла в Радомышле Житомирской области. Она недавно вернулась из Польши.

В стране остается пока двое зараженных COVID-2019.

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