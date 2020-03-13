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13 марта • обновлено в 23:11
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От коронавируса умрут пенсионеры – Емец

12.8т
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец сделал необдуманное заявление по поводу пенсионеров и коронавируса в стране.

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации он сказал, что все пенсионеры умрут от COVID-2019. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Илья Емец

Илья Емец

Минздрав

"Новый министр здравоохранения только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса “умрут все пенсионеры” … Это транслирует канал “Рада”, смотрят граждане. И главное — это не соответствует действительности… Задал вопрос министру. Дал возможность исправить ошибку. Ответ конечно таков, что непонятно — успокоил или нагнал еще панику", – написал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появилась первая жертва коронавируса. 71-летняя женщина умерла в Радомышле Житомирской области. Она недавно вернулась из Польши.

В стране остается пока двое зараженных COVID-2019.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Илья Емец
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Knight Krain
Knight Krain
Илья Емец теж пенсіонер. Якщо брати до уваги вже зібрану статистику, то якщо не зменшити поширення вірусу то справді для пенсіонерів все не дуже добре. Но не всі.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
у режима начался уже коронавирус головного мозга. Срочно им санитаров.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинцы, среди вас ещё НЕ идиоты остались? Найдите их срочно! Или попросите у России. У вас что ни министр - то дeбил
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