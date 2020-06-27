От коронавируса умерла глава лабораторного центра Львова

Руководительница Львовского лабораторного центра Галина Михальчук скончалась от коронавируса.

Об этом в Facebook сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

"Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого человека, женщины, матери, бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр Львова... Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь забрал коронавирус", – написала она.

Отметим, Львовская область занимает первое место в Украине по количеству случаев заболевания COVID-19 – 5 004 инфицированных, из которых вылечились 737 человек.

Как писал OBOZREVATEL, ранее от коронавируса скончался начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда. Полковнику медицинской службы ВСУ было 58 лет.