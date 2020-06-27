Руководительница Львовского лабораторного центра Галина Михальчук скончалась от коронавируса.

Об этом в Facebook сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

"Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого человека, женщины, матери, бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр Львова... Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь забрал коронавирус", – написала она.

Отметим, Львовская область занимает первое место в Украине по количеству случаев заболевания COVID-19 – 5 004 инфицированных, из которых вылечились 737 человек.

От коронавируса умерла глава лабораторного центра Львова

Как писал OBOZREVATEL, ранее от коронавируса скончался начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда. Полковнику медицинской службы ВСУ было 58 лет.