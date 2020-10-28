От коронавируса умер украинский епископ Ян Немец

В больнице Ланьцуте (Польша) после осложнений от коронавируса умер епископ-помощник Каменец-Подольской епархии Ян Немец. Ему исполнилось 62 года.

Трагическим известием поделились на сайте Католического медиа-центра. Отмечается, что о похоронах священнослужителя будет сообщено позже.

Известно, что после подтверждения диагноза COVID-19 епископ сначала попал в больницу в Каменец-Подольске. Однако его состояние было тяжелым из-за сопутствующих заболеваний: дышать он мог только с помощью кислородной маски.

Ночью с 21-го на 22 октября епископа перевезли под кислородом в больницу в Ланьцуте. У него было поражено 85% легких. И хотя через несколько дней ему стало лучше, 27 октября у него произошла остановка кровообращения – в 18:20 по киевскому времени жизнь Яна Немеца оборвалась.

Ян Немец credo.pro

"В последнее время состояние здоровья епископа ухудшилось. Владыка тяжело переносил коронавирус, потому что имел сопутствующие заболевания. Он находился на лечении в Польше. Но сегодня вечером епископ отошел в Дом Отца. Вечный покой умершему, Господи! А свет вовек пусть ему светит!" – подчеркнули в Католическом медиа-центре.

Отметим, что перед смертью Ян Немец послал епископу-помощнику Каменец-Подольской епархии Радославу Змитровичу свое последнее сообщение: "Сила молитвы. Под Твою милость. Благословляю".

Как сообщал OBOZREVATEL: