От коронавируса умер украинский епископ Ян Немец
Священнослужитель тяжело переносил COVID-19
У него были сопутствующие заболевания
Сердце епископа остановилось на 63-м году жизни
В больнице Ланьцуте (Польша) после осложнений от коронавируса умер епископ-помощник Каменец-Подольской епархии Ян Немец. Ему исполнилось 62 года.
Трагическим известием поделились на сайте Католического медиа-центра. Отмечается, что о похоронах священнослужителя будет сообщено позже.
Известно, что после подтверждения диагноза COVID-19 епископ сначала попал в больницу в Каменце-Подольском. Однако его состояние было тяжелым из-за сопутствующих заболеваний: дышать он мог только с помощью кислородной маски.
Ночью с 21-го на 22 октября епископа перевезли под кислородом в больницу в Ланьцуте. У него было поражено 85% легких. И хотя за несколько дней ему стало лучше, 27 октября у него произошла остановка кровообращения – в 18:20 по киевскому времени жизнь Яна Немеца оборвалась.
"В последнее время состояние здоровья епископа ухудшилось. Владыка тяжело переносил коронавирус, потому что имел сопутствующие заболевания. Он находился на лечении в Польше. Но сегодня вечером епископ отошел в Дом Отца. Вечного покоя дай умершему, Господи! А свет вовек пусть ему светит!" – подчеркнули в Католическом медиа-центре.
Отметим, что перед смертью Ян Немец послал епископу-помощнику Каменец-Подольской епархии Радославу Змитровичу свое последнее сообщение: "Сила молитвы. Под Твою милость. Благословляю".
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