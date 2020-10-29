От коронавируса умер нардеп 3-го созыва Бабич
В четверг, 29 октября, от коронавируса скончался народный депутат Украины 3-го созыва Валерий Бабич. Ему было 67 лет.
О трагедии сообщила на своей странице в Facebook жена экс-премьер-министра Анатолия Кинаха, Марина Кинах. "От этой страшной болезни ушел человек большого сердца, доброй души, огромного ума – Валерий Георгиевич Бабич", – написала она, выразив соболезнования семье умершего.
Кроме того, Бабич был первым президентом АО "Украинская финансовая группа", вице-президентом Всеукраинского благотворительного культурно-научного фонда имени Тараса Шевченко и активно занимался общественной и политической деятельностью.
В частности, в течение 1993-1994 годов он занимал должность советника первого президента Украины Леонида Кравчука по вопросам рыночной экономики.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 28 октября от коронавируса умер отец известного украинского журналиста Айдера Муждабаева.
20 октября от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерла 21-летняя волонтер Инна Волкова.
Болезнь спровоцировала у девушки пневмонию и редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гиенна-Барре.
А 21 октября в Киеве от последствий коронавируса COVID-19 умерла активистка патриотического и ветеранского движения Оксана Животкова. Женщине было 53 года.
Кроме того, в ночь на 13 октября в Харькове из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла Инна Янголенко – ветеран АТО и жена экс-комбата добровольческого батальона милиции особого назначения "Слобожанщина".