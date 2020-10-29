От коронавируса умер нардеп 3-го созыва Бабич

В четверг, 29 октября, от коронавируса скончался народный депутат Украины 3-го созыва Валерий Бабич. Ему было 67 лет.

О трагедии сообщила на своей странице в Facebook жена экс-премьер-министра Анатолия Кинаха, Марина Кинах. "От этой страшной болезни ушел человек большого сердца, доброй души, огромного ума – Валерий Георгиевич Бабич", – написала она, выразив соболезнования семье умершего.

Кроме того, Бабич был первым президентом АО "Украинская финансовая группа", вице-президентом Всеукраинского благотворительного культурно-научного фонда имени Тараса Шевченко и активно занимался общественной и политической деятельностью.

В частности, в течение 1993-1994 годов он занимал должность советника первого президента Украины Леонида Кравчука по вопросам рыночной экономики.

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