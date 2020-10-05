От коронавируса умер академик Национальной академии педагогических наук

От коронавируса умер Ярослав Олейник, академик Национальной академии педагогических наук, декан географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Профессору было 67 лет. О его смерти 5 октября вечером в Facebook сообщил президент НАПН Василий Кремень.

"Только что стало известно о смерти профессора Олейника Ярослава Богдановича. Причина смерти – коронавирус", – написал он.

"Нельзя поверить. Всегда активный, динамичный, действенный Ярослав Богданович был примером для всех, с кем он общался. Очень порядочный и обязательный человек. Патриот Украины. Большой защитник географии. Нам всем будет его не хватать. Вечная и светлая память Ярославу Богдановичу Олейнику! Искренние соболезнования родным и близким!" – добавил Кремень.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове за сутки от коронавируса умерли известные в городе журналистка, профессор и предприниматель.