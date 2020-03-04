В Китае с начала эпидемии коронавируса COVID-19 зарегистрировано 80270 случаев заболевания, из них умерли 2981 человек, выздоровели – почти 50 000.
Об этом заявил Госкомитет здравоохранения КНР. Всего в мире за пределами Китая зафиксировано 172 cмертельных случая, заболели уже 92314 человек.
За 3 марта в Китае зарегистрировано 38 смертей от коронавируса, выявлено 119 новых больных. В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй умерли 37 человек, один – в автономном районе Внутренняя Монголия.
От коронавируса излечились уже больше половины больных
В Хубэе за сутки зарегистрировано 115 новых больных. С начала эпидемии в декабре прошлого года в провинции умерли уже 2871 человек, заболели 67332, более 38,5 тысячи пациентов излечились и выписаны из больниц.
Всего на материковой части страны 27,4 тысячи человек остаются на лечении в медучреждениях, состояние более 6,4 тыс. Больных оценивается как тяжелое. Почти 50 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.
На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрирован 152 случай заболевания: в Гонконге - 100 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - десять, на Тайване - 42 (один случай смерти).
В Южной Корее коронавирус диагностирован у 5186 человек (31 человек умер), в Иране 2336 инфицированных (умерли 77 человек). В Италии 2036 случаев заражения (52 человека умерли).
Активнее всего вирус распространяется в таких странах:
Китай (80 151)
Южная Корея (5 186)
Иран (2 336)
Италия (2 036)
Япония (283)
Франция занимает шестое место (204 случая), далее идут Германия (188) и Испания (153). Замыкают десятку Сингапур (110) и США (107).
В Европе ситуация такая:
Италия – 2 036 случаев инфицирования
Франция – 204
Германия – 188
Испания – 153
Швейцария – 56
Великобритания – 51
Норвегия – 32
Нидерланды – 24
Австрия, Швеция – по 21 случаю
Бельгия – 13
Исландия – 11
Сан-Марино – 10
Хорватия – 9
Греция – 7
Финляндия, Дания – по 6
Чехия – 5
Румыния, Грузия, Россия – по 3 случая
Португалия – 2
Ирландия, Северная Македония, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Монако, Люксембург, Андорра, Украина – по 1 случаю.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта первый случай заражения коронавирусом обнаружили в Украине – мужчина прибыл из Италии в город Черновцы.
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