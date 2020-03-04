В Китае с начала эпидемии коронавируса COVID-19 зарегистрировано 80270 случаев заболевания, из них умерли 2981 человек, выздоровели – почти 50 000.

Об этом заявил Госкомитет здравоохранения КНР. Всего в мире за пределами Китая зафиксировано 172 cмертельных случая, заболели уже 92314 человек.

За 3 марта в Китае зарегистрировано 38 смертей от коронавируса, выявлено 119 новых больных. В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй умерли 37 человек, один – в автономном районе Внутренняя Монголия.

От коронавируса излечились уже больше половины больных

В Хубэе за сутки зарегистрировано 115 новых больных. С начала эпидемии в декабре прошлого года в провинции умерли уже 2871 человек, заболели 67332, более 38,5 тысячи пациентов излечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части страны 27,4 тысячи человек остаются на лечении в медучреждениях, состояние более 6,4 тыс. Больных оценивается как тяжелое. Почти 50 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрирован 152 случай заболевания: в Гонконге - 100 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - десять, на Тайване - 42 (один случай смерти).

В Южной Корее коронавирус диагностирован у 5186 человек (31 человек умер), в Иране 2336 инфицированных (умерли 77 человек). В Италии 2036 случаев заражения (52 человека умерли).

Активнее всего вирус распространяется в таких странах:

Китай (80 151)

Южная Корея (5 186)

Иран (2 336)

Италия (2 036)

Япония (283)

Франция занимает шестое место (204 случая), далее идут Германия (188) и Испания (153). Замыкают десятку Сингапур (110) и США (107).

В Европе ситуация такая:

Италия – 2 036 случаев инфицирования

Франция – 204

Германия – 188

Испания – 153

Швейцария – 56

Великобритания – 51

Норвегия – 32

Нидерланды – 24

Австрия, Швеция – по 21 случаю

Бельгия – 13

Исландия – 11

Сан-Марино – 10

Хорватия – 9

Греция – 7

Финляндия, Дания – по 6

Чехия – 5

Румыния, Грузия, Россия – по 3 случая

Португалия – 2

Ирландия, Северная Македония, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Монако, Люксембург, Андорра, Украина – по 1 случаю.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта первый случай заражения коронавирусом обнаружили в Украине – мужчина прибыл из Италии в город Черновцы.

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