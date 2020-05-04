"От идеи наступления не отказались": дипломат рассказал о планах нападения России на Украину

Россия не отказалась от плана широкомасштабного наступления на территории Украины, однако, сейчас основной упор идет на подрывную деятельность внутри нашей страны.

Об этом в интервью "Главкому" заявил чрезвычайный и полномочный посол Валерий Чалый. Комментируя свои прошлогодние слова о том, что в 2020 Россия будет готова начать полномасштабное наступление, Чалый отметил, что из-за нынешней обстановки они приостановили свои планы, но до конца не отказались.

"Подготовка длится и от варианта широкомасштабной агрессии против Украины они не отказались. При этом российская верхушка не даст приказ атаковать, зная, что заплатит в результате очень высокую цену. Помните, как происходило у нас на линии соприкосновения? Как только у нас появились возможности отвечать на атаки и это вызывало жертвы со стороны нападающего, моментально атаки прекращались", – заявил он.

Посол уверен, что если Украина будет иметь не только обеспеченную пехоту, но и достаточную мощь на море и в авиации, то Россия не станет нападать вообще.

"Потому что любая атака – это не только прорывы на определенной территории, но и закрепления на этой территории. Я слабо себе представляю, как российские силы, даже имея несколько сотен тысяч солдат, смогут удержать украинскую территорию. Ведь противодействие будет всенародным", – заявил он.

Валерий Чалый Посольство Украины в США via Facebook

Также Чалый отметил, что Россия все еще надеется подорвать целостность Украины изнутри и увеличивает свои силы именно в этой сфере.

"В этой плоскости угрозы растут. К сожалению, эти риски усиливает разбалансированность государственного управления, ослабление действий в сфере безопасности, уменьшение активности реформ, отсутствие единения всех граждан в единую политическую нацию", – подытожил посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Чалого российско-украинская война рано или поздно должна была состояться, и Украине надо быть готовой к долгосрочному противостоянию.