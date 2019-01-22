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От Харькова до Одессы: выяснилась основная ошибка Путина по Украине

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Война с Россией, которую президент РФ Владимир Путин развернул в 2014 году, помогла украинской нации сплотиться.

Такое мнение выразил профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Путин допустил большую ошибку, считая, что сможет разделить украинцев. В итоге, он получил обратный результат – ускорение интеграции.

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От Харькова до Одессы: выяснилась основная ошибка Путина по Украине

112.ua

По мнению Грицака, осознание идентичности постепенно охватывает жителей многих регионов Украины. Однако существуют и проблемные моменты.

"Сейчас вопрос, насколько линия сближения может подвинуться дальше на восток. За последние 10-15 лет она достигла города Днепра. Теперь вопрос, сможет ли она достичь Харькова и Одессы и в перспективе дойти до Донбасса", – сказал он.

Ярослав Грицак

Ярослав Грицак

Артефакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путину предрекли "дворцовый" переворот, что может лишить его власти.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинЯрослав Грицак
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ошибка несомненна. Нужно было сразу брать беглого Янека за жабры, заставлять его писать обращение за помощью в восстановлении конституционного порядка. Тут же вводить войска, захватывать Киев, майдаунов закапывать в асфальт. На любые угрозы Запада насрать. (были бы те же санкции,что сегодня) Объявлять на Украине чрезвычайное положение с комендантским часом и прочими радостями. Главарей майдана жестко зачищать. Дальше по обстановке. Вместо этого видим пятилетнее жевание соплей.
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Война с Россией, которую президент РФ Владимир Путин развернул в 2014 году" -------------------------------------------------------- Гениально!
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Куни Чан
Куни Чан
Ага и потому вспыхнула гражданская война. А вот ущербы подняли голову и сплотились.
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