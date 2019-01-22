От Харькова до Одессы: выяснилась основная ошибка Путина по Украине

Война с Россией, которую президент РФ Владимир Путин развернул в 2014 году, помогла украинской нации сплотиться.

Такое мнение выразил профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Путин допустил большую ошибку, считая, что сможет разделить украинцев. В итоге, он получил обратный результат – ускорение интеграции.

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По мнению Грицака, осознание идентичности постепенно охватывает жителей многих регионов Украины. Однако существуют и проблемные моменты.

"Сейчас вопрос, насколько линия сближения может подвинуться дальше на восток. За последние 10-15 лет она достигла города Днепра. Теперь вопрос, сможет ли она достичь Харькова и Одессы и в перспективе дойти до Донбасса", – сказал он.

Ярослав Грицак Артефакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путину предрекли "дворцовый" переворот, что может лишить его власти.

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