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Янина Соколовская
Янина Соколовская
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От Гонгадзе до Бабченко: черный счет

4.6т

Это не назвал заказчиков убийства Гонгадзе, тот поставил журналистов Украины под смертельный удар.

Кто из-за мелких склок внес рознь в украинское журналистское общество, тот лишил его шанса защититься.

Кто внес в головы журналистов вопрос "Кого убьют следующим?", тот лишил нас возможности бороться.

Новости
Я жить хочу больше, чем умереть

Страх парализует и не спасает. Заставить нас бояться, парализовать нас - задача убийц журналистов.

Не бойтесь. Господь не любит боязливых. Добивайтесь расследования - по Аркадию, Павлу, Георгию и еще по многим, к сожалению, другим, некоторые из имен которых висят на здании Союза журналистов Украины в гранитном списке погибших.

Кстати, Союз этот настолько погряз в склоках, что никого из нас он не сможет защитить.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

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Автор
Янина СоколовскаяЯнина Соколовская
Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Источник
Источник:Facebook Янины Соколовский
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