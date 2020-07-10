От гепатита до сибирской язвы: как наводнение на западе Украины может вызвать вспышку инфекций

На западе Украины затопило почти 300 городов и поселков из-за наводнения, разрушены тысячи домов, уничтожены дороги и мосты. Жертвами стихии стало три человека. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия ЧП, а местные жители понемногу пытаются возвращаться к обычной жизни.

Но на людей может свалиться еще одна беда. Медики предупреждают, что после паводков растет угроза вспышки инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Чего стоит опасаться – узнавал OBOZREVATEL.

Вероятность эпидемии

Во время наводнений затопленными оказываются не только дома, но и свалки, выгребные ямы, склады с агрохимикатами и опасными отходами, канализационные сооружения. Вместе с водой опасные вещества уходят в колодцы и оседают на огородах, это может привести к инфекционным заболеваниям и даже развитию эпидемий.

По словам медиков, больше всего стоит опасаться кишечных инфекций, гепатита А, дифтерии и холеры.

"Достаточно большое количество возбудителей начинает активизироваться. Первое – это кишечная группа заболеваний: сальмонелла, дизентерия, ротавирусная инфекция и другие. Они могут возникнуть достаточно быстро, инкубационный период длиться 1-7 дней. Дальше – группа вирусных инфекций, наиболее опасный – гепатит А. Тут инкубационный период длится до 40 дней", – рассказала OBOZREVATEL врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Питьевая вода в Карпатском регионе может быть источником опасных болезней pixabay

Кроме того, есть риски возникновения особо опасных болезней, например, сибирской язвы. Инфекция может появится из-за подтоплений скотомогильников и также с водой попасть в колодцы.

Не стоит забывать и о возможных химических отравлениях в случае затопления складов с ядохимикатами, агрохимикатами и пестицидами.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на месте продолжают работать медики для борьбы со вспышками коронавирусной болезни и для профилактики потенциального роста диарейных заболеваний.

Как отмечает Мухарская, это не первый случай масштабных затоплений в Карпатском регионе, в прошлые разы они приводили только к локальным вспышкам.

"Сейчас они тоже могут быть, тем более, в списке есть заболевания с большим инкубационным периодом и он еще продолжается. Но на сегодня там пока нет зарегистрированных случаев. К счастью, людям доставили питьевую чистую воду и обеспечили продуктами хорошего качества, это помогает снизить вероятность передачи инфекции. Но риск все же остается", – говорит она.

Людям рекомендуют пить чистую привозную воду pixabay

Как уберечь себя

В первую очередь, пока для питья и приготовления пищи стоит употреблять только привозную воду. Из колодцев пить не рекомендуется, но и ждать, что они самоочистятся тоже не стоит.

"После такого колодец нужно полностью осушить, продезинфицировать и дождаться наполнения новой водой. Затем провести лабораторные исследования, чтобы подтвердить пригодность для питья. На это все уйдет не меньше нескольких недель", – рассказала Мухарская.

Если у вас остаются сомнения в качестве воды до подтверждения лабораторных результатов о ее пригодности, рисковать не стоит. Кроме того, врачи просят обязательно термически обрабатывать продукты питания. Если это фрукты или овощи, они должны быть хорошо промыть чистой водой, а лучше ошпарить их кипятком. И, конечно, соблюдение норм гигиены.

Медики рекомендуют тщательно мыть руки, чтобы не заразиться острыми кишечными инфекциями pixabay

В Центре общественного здоровья Минздрава также опубликовали простые правила профилактики, которые уберегут ваше здоровья:

обязательно кипятите питьевую воду или используйте разливную бутилированную;

для питания берите только качественные продукты и следуйте технологии приготовления блюд, особенно в отношении термической обработки мясных, кулинарных изделий из мяса, рыбы, яиц и тому подобное;

овощи и фрукты хорошо промойте, а для потребления детьми – обдайте кипятком.

После схода воды из почвы необходимо:

провести рекультивацию земель (очистить поверхность почвы от посторонних предметов (ветки, мусор и т.п.), перекопать огороды и приусадебные участки на глубине 20-25 см;

выгребные ямы очистить с помощью ассенизационной машины и продезинфицировать хлорной известью или другим дезинфицирующим средством;

выполните чистку и дезинфекцию шахтных колодцев;

просушите дом, проведите тщательную очистку;

проведите дератизацию в местах возможного скопления грызунов;

не покупайте продукты питания, овощи на стихийных рынках в неустановленных для торговли местах.

Рекомендации для населения регионов пострадавших от наводнения Центр общественного здоровья

Врачи советуют немедленно обращаться за помощью и не заниматься самолечением при проявлении малейших признаков инфекции. Заболевания могут привести к очень серьезным осложнениям и даже к летальному исходу.