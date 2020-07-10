От гепатита до сибирской язвы: как наводнение на западе Украины может вызвать вспышку инфекций
После наводнения на западе Украины может начаться вспышка опасных заболеваний
Медики не рекомендуют пить воду из местных колодцев
Есть риски заражения острыми кишечными инфекциями, гепатитом А и даже сибирской язвой
Врачи дали простые рекомендации, чтобы не допустить заражения и развития эпидемии
В Карпатах может произойти вспышка инфекционных заболеваний.
На западе Украины затопило почти 300 городов и поселков из-за наводнения, разрушены тысячи домов, уничтожены дороги и мосты. Жертвами стихии стало три человека. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия ЧП, а местные жители понемногу пытаются возвращаться к обычной жизни.
Но на людей может свалиться еще одна беда. Медики предупреждают, что после паводков растет угроза вспышки инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Чего стоит опасаться – узнавал OBOZREVATEL.
Вероятность эпидемии
Во время наводнений затопленными оказываются не только дома, но и свалки, выгребные ямы, склады с агрохимикатами и опасными отходами, канализационные сооружения. Вместе с водой опасные вещества уходят в колодцы и оседают на огородах, это может привести к инфекционным заболеваниям и даже развитию эпидемий.
По словам медиков, больше всего стоит опасаться кишечных инфекций, гепатита А, дифтерии и холеры.
"Достаточно большое количество возбудителей начинает активизироваться. Первое – это кишечная группа заболеваний: сальмонелла, дизентерия, ротавирусная инфекция и другие. Они могут возникнуть достаточно быстро, инкубационный период длиться 1-7 дней. Дальше – группа вирусных инфекций, наиболее опасный – гепатит А. Тут инкубационный период длится до 40 дней", – рассказала OBOZREVATEL врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.
Питьевая вода в Карпатском регионе может быть источником опасных болезней pixabay
Кроме того, есть риски возникновения особо опасных болезней, например, сибирской язвы. Инфекция может появится из-за подтоплений скотомогильников и также с водой попасть в колодцы.
Не стоит забывать и о возможных химических отравлениях в случае затопления складов с ядохимикатами, агрохимикатами и пестицидами.
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на месте продолжают работать медики для борьбы со вспышками коронавирусной болезни и для профилактики потенциального роста диарейных заболеваний.
Как отмечает Мухарская, это не первый случай масштабных затоплений в Карпатском регионе, в прошлые разы они приводили только к локальным вспышкам.
"Сейчас они тоже могут быть, тем более, в списке есть заболевания с большим инкубационным периодом и он еще продолжается. Но на сегодня там пока нет зарегистрированных случаев. К счастью, людям доставили питьевую чистую воду и обеспечили продуктами хорошего качества, это помогает снизить вероятность передачи инфекции. Но риск все же остается", – говорит она.
Людям рекомендуют пить чистую привозную воду pixabay
Как уберечь себя
В первую очередь, пока для питья и приготовления пищи стоит употреблять только привозную воду. Из колодцев пить не рекомендуется, но и ждать, что они самоочистятся тоже не стоит.
"После такого колодец нужно полностью осушить, продезинфицировать и дождаться наполнения новой водой. Затем провести лабораторные исследования, чтобы подтвердить пригодность для питья. На это все уйдет не меньше нескольких недель", – рассказала Мухарская.
Если у вас остаются сомнения в качестве воды до подтверждения лабораторных результатов о ее пригодности, рисковать не стоит. Кроме того, врачи просят обязательно термически обрабатывать продукты питания. Если это фрукты или овощи, они должны быть хорошо промыть чистой водой, а лучше ошпарить их кипятком. И, конечно, соблюдение норм гигиены.
Медики рекомендуют тщательно мыть руки, чтобы не заразиться острыми кишечными инфекциями pixabay
В Центре общественного здоровья Минздрава также опубликовали простые правила профилактики, которые уберегут ваше здоровья:
обязательно кипятите питьевую воду или используйте разливную бутилированную;
для питания берите только качественные продукты и следуйте технологии приготовления блюд, особенно в отношении термической обработки мясных, кулинарных изделий из мяса, рыбы, яиц и тому подобное;
овощи и фрукты хорошо промойте, а для потребления детьми – обдайте кипятком.
После схода воды из почвы необходимо:
провести рекультивацию земель (очистить поверхность почвы от посторонних предметов (ветки, мусор и т.п.), перекопать огороды и приусадебные участки на глубине 20-25 см;
выгребные ямы очистить с помощью ассенизационной машины и продезинфицировать хлорной известью или другим дезинфицирующим средством;
выполните чистку и дезинфекцию шахтных колодцев;
просушите дом, проведите тщательную очистку;
проведите дератизацию в местах возможного скопления грызунов;
не покупайте продукты питания, овощи на стихийных рынках в неустановленных для торговли местах.
Рекомендации для населения регионов пострадавших от наводнения Центр общественного здоровья
Врачи советуют немедленно обращаться за помощью и не заниматься самолечением при проявлении малейших признаков инфекции. Заболевания могут привести к очень серьезным осложнениям и даже к летальному исходу.