Расскажите кто нибудь министру экономики Тимофею Милованову, что Украина не выиграет от эпидемии коронавируса. Потому, что упадет спрос и цена на наше сырье. Потому, что вырастет цена заимствований на внешнем рынке, перестанут покупать наши ОВГЗ и надо будет включать станок.
Потому, что, не дай Бог, вирус придет к нам, возможно, придётся останавливать заводы, как в Китае и тд. От эпидемий ещё никто никогда не выигрывал. Не надо на себе проверять. Уже просто неудобно всё это перемогобесие слушать.
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