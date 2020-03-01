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1 марта • обновлено в 10:49
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Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец компании "Молочный альянс" Все статьи автора

От эпидемий никто никогда не выигрывал. Не надо на себе проверять

1.2т

Расскажите кто нибудь министру экономики Тимофею Милованову, что Украина не выиграет от эпидемии коронавируса. Потому, что упадет спрос и цена на наше сырье. Потому, что вырастет цена заимствований на внешнем рынке, перестанут покупать наши ОВГЗ и надо будет включать станок.

Потому, что, не дай Бог, вирус придет к нам, возможно, придётся останавливать заводы, как в Китае и тд. От эпидемий ещё никто никогда не выигрывал. Не надо на себе проверять. Уже просто неудобно всё это перемогобесие слушать.

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Автор
Александр Деркач Александр Деркач
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
Источник
Источник: Facebook Олександра Деркача
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Есть и нормальные, но большинство - или откровенные д-лы или прикидываются такими чтобы не выделяться из общей массы и не казаться умнее главного...
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