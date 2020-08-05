От COVID-19 скончались более 700 тыс. больных: статистика на 5 августа. Постоянно обновляется

По состоянию на среду, 5 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 18,6 млн человек. За минувшие сутки было выявлено около 250 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Бразилии – 56 тыс., в США – 54 тыс., а также в Индии – 51 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 74 219 человек, скончались в период пандемии – 1 764.

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Коронавирусом заразились более 18,6 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 74 219 человек. Умерли 1 764 пациента, выздоровели – 40 613.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,9 млн), Бразилия (свыше 2,8 млн) и Индия (больше 1,9 млн).

Представитель ВОЗ доктор Дэвид Набарро заявил, что мир должен "научиться жить" с коронавирусом, поскольку он не исчезнет в обозримом будущем.

В Министерстве здравоохранения заявили, что готовятся ко второй волне COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 5 августа:

06:55 – Стало известно, кто может потерять вкус и обоняние из-за коронавируса. Группа людей оказалась более уязвима.

06:00 – Осенью и зимой 2020-2021 года, в условиях авитаминоза и низкого иммунитета, в Украине возможно увеличение процента тяжелых форм коронавирусной болезни и значительный рост уровня смертности, сказал бывший санитарный врач Украины Святослав Протас.

05:20 – Количество жертв коронавируса в Ривненской области перевалило за сотню. Об этом сообщил глава Ривненской областной государственной администрации в Facebook. За все время пандемии в регионе заразились 6 442 человек, летальных случаев – 100, выздоровели – 5 046.

00:05 – В Луцке все медучреждения, принимающие больных коронавирусом, переполнены, но пациенты продолжают поступать. Об этом рассказал заведующий отделением пульмонологии Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко.