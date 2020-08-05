От COVID-19 скончались более 700 тыс. больных: статистика на 5 августа. Постоянно обновляется

Карина Бондаренко Общество 05:35, 5.08.2020 Обновлено: 06:57, 5.08.2020

По состоянию на среду, 5 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 18,6 млн человек. За минувшие сутки было выявлено около 250 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Бразилии – 56 тыс., в США – 54 тыс., а также в Индии – 51 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 74 219 человек, скончались в период пандемии – 1 764.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 18,6 млн человек в мире
(worldometers.info)
Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом
(worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • COVID-19 в Украине заразились 74 219 человек. Умерли 1 764 пациента, выздоровели – 40 613.

  • Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,9 млн), Бразилия (свыше 2,8 млн) и Индия (больше 1,9 млн).

  • Представитель ВОЗ доктор Дэвид Набарро заявил, что мир должен "научиться жить" с коронавирусом, поскольку он не исчезнет в обозримом будущем.

  • В Министерстве здравоохранения заявили, что готовятся ко второй волне COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом
(covid19.rnbo.gov.ua)
Карта распространения коронавируса в Украине
(covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 5 августа:

06:55 – Стало известно, кто может потерять вкус и обоняние из-за коронавируса. Группа людей оказалась более уязвима.

06:00 – Осенью и зимой 2020-2021 года, в условиях авитаминоза и низкого иммунитета, в Украине возможно увеличение процента тяжелых форм коронавирусной болезни и значительный рост уровня смертности, сказал бывший санитарный врач Украины Святослав Протас.

05:20 – Количество жертв коронавируса в Ривненской области перевалило за сотню. Об этом сообщил глава Ривненской областной государственной администрации в Facebook. За все время пандемии в регионе заразились 6 442 человек, летальных случаев – 100, выздоровели – 5 046.

00:05 – В Луцке все медучреждения, принимающие больных коронавирусом, переполнены, но пациенты продолжают поступать. Об этом рассказал заведующий отделением пульмонологии Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Лукашенко пригрозил России из-за переброски нового отряда наемников в Беларусь

"Л/ДНР" открыли огонь из гранатометов на Донбассе – штаб ООС

Нападение в поезде УЗ: украинцы предложили ввести раздельные места для женщин и мужчин

Фокин согласился войти в ТКГ по Донбассу

В ОПУ оправдали позднюю реакцию Зеленского на убийство медика на Донбассе