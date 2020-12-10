Нужно вакцинировать более 18 млн украинцев, чтобы разорвать цепочку COVID-19, – Радуцкий

Чтобы разорвать цепочку передачи COVID-19, необходимо вакцинировать минимум 18-19 млн жителей Украины, приблизительно половину населения страны.

Об этом в "Право на владу" сообщил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 10 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Михаил Радуцкий в "Право на владу" Скриншот трансляции

Как сказал он, вопрос локдауна в стране не решится, если прививки получат только 4 млн граждан (на такое количество людей хватит вакцины, обещанной Украине в рамках инициативы COVAX).

"По тем прогнозам, которые мы имеем сегодня, мы где-то к средине лета [2021] будем иметь достаточное количество провакцинированных людей", – рассказал Радуцкий.

Вакцину от фонда COVAX в Украине ожидают получить приблизительно 1 мая 2021 года. Речь идет о 8 млн доз, которых хватит на 4 млн граждан (20% населения), поскольку препарат "вводят дважды", сказал политик.

Прививки планируют делать людям из группы риска (пожилым, с хроническими заболеваниями), а также медицинским работникам, полицейским, военным из зоны ООС. Как пояснил Радуцкий, – либо бесплатно, либо за минимальную стоимость.

Страна также ведет переговоры с разработчиками вакцин вне инициативы COVAX. Эти препараты можно получить на коммерческом основании. "Цены очень разные", – сказал "слуга".

Напомним, Михаил Радуцкий считает, что ситуация с COVID-19 в Украине была бы более стабильной, если бы во время карантина выходного дня остановили общественный транспорт. Он также озвучил прогноз по заболеваемости на ближайшие месяцы.

Трансляция ток-шоу:

Как сообщал OBOZREVATEL: